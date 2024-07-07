霜淇淋買1送1、大判燒買4送2！一Ｏ八抹茶茶廊插旗台中
自2014年正式登台後，來自日本的抹茶甜點店「一Ｏ八抹茶茶廊」，將在7月10日正式進駐台中，插旗勤美誠品綠園道。為慶祝新店開幕，將限時推出「綜合霜淇淋買1送1」、「大判燒買4送2」、「蕨餅2盒399元」等一系列優惠，讓中台灣的抹茶控，也能享受京都宇治抹茶的美好。
「一Ｏ八抹茶茶廊」自2013年在北海道旭川市創立，並在2014年9月前進台灣大葉高島屋設立海外第1間專門店，隨後於北車京站時尚廣場開設分店。今年7月10日「一Ｏ八抹茶茶廊」將在「勤美誠品綠園道」設立台中首間抹茶甜品專門店，提供多款使用京都宇治抹茶為基底的甜點、聖代，並且首次設立30席的座位區，讓抹茶控能盡情享用餐點。包括綜合霜淇淋、大判燒、3種口味的蕨餅等點心，都是主力商品。
為慶祝勤美誠品綠園道店開幕，7月10日至7月12日，「綜合霜淇淋（宇治京都抹茶X 靜岡焙茶）」原價118元，現享買1送1。7月13日至7月21日，「大判燒」原價每個45～55元，可享「買4送2」; 7月13日至7月31日，「蕨餅」原價每盒220元，優惠價2盒399元。
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