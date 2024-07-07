萌翻暑假！dtto friends主題快閃店松菸登場 NewJeans官方周邊新品免出門一鍵下單
深受年輕世代喜愛的原創IP「dtto friends」，今年全新主題快閃店「dtto cafe」自即日起至9月8日於台北松菸文創園區北向製菸工廠（西側）擴大舉辦，設計4大情境互動區，其中包含咖啡廳外觀互動牆、dtto friends咖啡甜點店長拍照區、135公分巨大實體蛋糕佈置以及dtto cafe巨型菜單互動區，現場還有超過50款主題限定的甜點造型商品首次亮相，更首次推出「療癒甜點區」，不僅有飄浮冰咖啡、造型餅乾義大利霜淇淋，更推出全新開發的特殊口味大蒜雞蛋糕。好吃好玩好拍的最新夏日景點，完全免費入場。
除了各種拍爆記憶體的可愛情境區，超過50款甜點造型主題限定的商品也強烈進攻荷包，首推每年都超熱賣的角色搥背棒，今年更以台灣代表食物的概念，推出超Q糖葫蘆造型，3顆串連超級萌；另外，巨型100公分Saugy腸太郎娃娃也詢問度超高。
這次「療癒甜點區」也再進化，特別從義大利進口霜淇淋原料，除了全新推出角色造型餅乾霜淇淋，也開賣漂浮冰咖啡，消暑又療癒。去年大受歡迎的雞蛋糕，今年則是以Saugy腸太郎頭上蒜片為靈感，全新推出的大蒜 奶油風味雞蛋糕，絕對顛覆對雞蛋糕的想像。
快閃店期間消費滿額送限定贈品，7月底前每週六日於結帳櫃檯出示Richart × dtto friends聯名「Richart D卡」，可兌換隱藏版週邊（每持卡人限領取1次）。未擁有Richart數位存戶的民眾，至櫃檯掃描QR Code預登綁定開戶，出示畫面也可兌換。Dinu狗狗、Hoya好鴨在活動期間還會不定期出現與粉絲互動。
另外，NewJeans快閃店登台，沒有預約到時間入場的Bunnies也可以直接到LINE FRIENDS MALL直購官網下單，除了有將NewJeans的TOKKI minini化誕生的「bunini」變身為有聲玩偶鑰匙圈、換裝玩偶鑰匙圈系列新品，同時還有NewJeans相關的小卡組以及基於《How Sweet》的服裝全新設計的THE POWERPUFF GIRLS X NJ系列T-Shirt、鑰匙圈、手機支架等。而NewJeans與知名藝術家村上隆和藤原浩合作的系列商品也都在LINE FRIENDS台灣唯一官方直購網站上架，喜愛NewJeans的粉絲絕對不容錯過。
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