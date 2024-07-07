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萌翻暑假！dtto friends主題快閃店松菸登場 NewJeans官方周邊新品免出門一鍵下單

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
dtto cafe首度推出各式甜點。圖／dtto friends提供
dtto cafe首度推出各式甜點。圖／dtto friends提供

深受年輕世代喜愛的原創IP「dtto friends」，今年全新主題快閃店「dtto cafe」自即日起至9月8日於台北松菸文創園區北向製菸工廠（西側）擴大舉辦，設計4大情境互動區，其中包含咖啡廳外觀互動牆、dtto friends咖啡甜點店長拍照區、135公分巨大實體蛋糕佈置以及dtto cafe巨型菜單互動區，現場還有超過50款主題限定的甜點造型商品首次亮相，更首次推出「療癒甜點區」，不僅有飄浮冰咖啡、造型餅乾義大利霜淇淋，更推出全新開發的特殊口味大蒜雞蛋糕。好吃好玩好拍的最新夏日景點，完全免費入場。

除了各種拍爆記憶體的可愛情境區，超過50款甜點造型主題限定的商品也強烈進攻荷包，首推每年都超熱賣的角色搥背棒，今年更以台灣代表食物的概念，推出超Q糖葫蘆造型，3顆串連超級萌；另外，巨型100公分Saugy腸太郎娃娃也詢問度超高。

這次「療癒甜點區」也再進化，特別從義大利進口霜淇淋原料，除了全新推出角色造型餅乾霜淇淋，也開賣漂浮冰咖啡，消暑又療癒。去年大受歡迎的雞蛋糕，今年則是以Saugy腸太郎頭上蒜片為靈感，全新推出的大蒜 奶油風味雞蛋糕，絕對顛覆對雞蛋糕的想像。

快閃店期間消費滿額送限定贈品，7月底前每週六日於結帳櫃檯出示Richart × dtto friends聯名「Richart D卡」，可兌換隱藏版週邊（每持卡人限領取1次）。未擁有Richart數位存戶的民眾，至櫃檯掃描QR Code預登綁定開戶，出示畫面也可兌換。Dinu狗狗、Hoya好鴨在活動期間還會不定期出現與粉絲互動。

另外，NewJeans快閃店登台，沒有預約到時間入場的Bunnies也可以直接到LINE FRIENDS MALL直購官網下單，除了有將NewJeans的TOKKI minini化誕生的「bunini」變身為有聲玩偶鑰匙圈、換裝玩偶鑰匙圈系列新品，同時還有NewJeans相關的小卡組以及基於《How Sweet》的服裝全新設計的THE POWERPUFF GIRLS X NJ系列T-Shirt、鑰匙圈、手機支架等。而NewJeans與知名藝術家村上隆和藤原浩合作的系列商品也都在LINE FRIENDS台灣唯一官方直購網站上架，喜愛NewJeans的粉絲絕對不容錯過。

以台灣代表食物的概念，推出超Q糖葫蘆造型搥背棒。圖／dtto friends提供
以台灣代表食物的概念，推出超Q糖葫蘆造型搥背棒。圖／dtto friends提供
NewJeans新品超萌登場，LINE FRIENDS MALL官網同步開賣。圖／LINE FRIENDS提供
NewJeans新品超萌登場，LINE FRIENDS MALL官網同步開賣。圖／LINE FRIENDS提供
bunini有聲玩偶鑰匙圈，一鍵按下隨時聆聽溫暖的問候。圖／LINE FRIENDS提供
bunini有聲玩偶鑰匙圈，一鍵按下隨時聆聽溫暖的問候。圖／LINE FRIENDS提供
NJ How Sweet壓克力立牌。圖／LINE FRIENDS提供
NJ How Sweet壓克力立牌。圖／LINE FRIENDS提供
松菸最可愛的「打卡座位」。圖／dtto friends提供
松菸最可愛的「打卡座位」。圖／dtto friends提供
NewJeans x MURAKAMI應援扇鑰匙圈，以及NewJeans x Hiroshi Fujiwara COLLER棒球帽。圖／LINE FRIENDS提供
NewJeans x MURAKAMI應援扇鑰匙圈，以及NewJeans x Hiroshi Fujiwara COLLER棒球帽。圖／LINE FRIENDS提供
dtto cafe巨型菜單互動區。圖／dtto friends提供
dtto cafe巨型菜單互動區。圖／dtto friends提供
超過50款甜點造型主題限定的商品，搶攻粉絲荷包。圖／dtto friends提供
超過50款甜點造型主題限定的商品，搶攻粉絲荷包。圖／dtto friends提供
THE POWERPUFF GIRLS x NJ手機支架，將New Jeans的可愛化身天天帶在身邊。圖／LINE FRIENDS提供
THE POWERPUFF GIRLS x NJ手機支架，將New Jeans的可愛化身天天帶在身邊。圖／LINE FRIENDS提供
「dtto cafe」自即日起至9月8日於台北松菸文創園區北向製菸工廠（西側）登場。圖／dtto friends提供
「dtto cafe」自即日起至9月8日於台北松菸文創園區北向製菸工廠（西側）登場。圖／dtto friends提供

咖啡廳 甜點

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