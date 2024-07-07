看好暑假商機 繼光香香雞「玩新雞」雞肋排獨家上市
看好國人暑假商機潛力，台灣炸雞第一品牌繼光香香雞推出全新商品「雞肋排」，雞肋排就是雞架，以雞骨架為概念，帶骨頭又帶肉裹上炸粉，吃起來酥脆鮮香、爽感加倍。
繼引爆發燒話題、消費者反應熱烈的雞排系列之後，繼光香香雞研發團隊看好消費市場以及國人喜好口味，推出「銷魂雞肋排」系列，全球獨家上市，標榜在台灣市場尚未推出過，喜歡香香雞的消費者一定要來嚐鮮。
此次銷魂雞肋排系列推出兩種口味，分別是照燒及紐奧良可做選擇，照燒口味鹹香十足、紐奧良口味香甜帶勁，新品價為90元，無論是朋友聚會或是在家追劇看電影，都是相當合適的搭配組合。
炎炎夏日，繼光香香雞特別與台灣最大啤酒品牌台灣啤酒聯名推出「Taiwan NO.ONE！銷魂金牌組合餐」，單筆消費滿200元，即可以25元加購台啤金牌ONE啤酒乙罐，隨餐附贈吹氣加油棒乙組，限量1,000組，送完為止。
憑活動期間繼光香香雞消費實體或電子發票，還可至全台灣台酒便利商店兌換「金牌free無酒精飲料」乙罐，限量1,000罐，送完為止。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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