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九宮酪創意甜點旗艦店剪綵 60種創意口味創造新潮流

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
九宮酪創意甜點旗艦店開幕，消費人潮讓門市服務人員應接不暇。記者宋健生／攝影
九宮酪創意甜點旗艦店開幕，消費人潮讓門市服務人員應接不暇。記者宋健生／攝影

創始於疫情期間的網路知名甜點-「九宮酪創意甜點」，7日在台中市北屯區昌平路開出首家旗艦店。九宮酪創意甜點陪伴許多人渡過疫情隔離的辛苦，使許多民眾在疫情期間也有幸福確幸，如今擴大營業成立直營旗艦門市，希望讓更多人可以享受這種幸福滋味。

今天的開幕剪綵儀式，邀請紫羅蘭樂團暖場及鑼鼓醒獅開場，現場祝賀的民意代表與民眾絡繹不絕，包括立委黃健豪、市議員陳成添、謝家宜、曾朝榮、沈佑蓮，以及北區區公所副區長徐宏銘都到場，感謝九宮酪門市參與昌平商圈，共同為台中市的繁榮發展努力。

幸福天使馮偉傑特別出席，以「甜蜜的情歌」及在中國移動來電彩鈴冠軍的「在心底從此永遠有個你」，祝福九宮酪的冠軍甜點，也能成為甜點界的冠軍。

九宮酪創立於2018年疫情期間，創辦人黃坤堂因為疫情期間，感受到隔離生活的艱辛，決心研發出能帶給人們驚喜和快樂的甜點。他用天然的食材、創新製作方式，推出60多種口味及精緻造型的甜點，豐富而獨特的口感以九宮格方式組合，讓居家隔離時也能享有幸福感。

即將於12月7日在中興大學惠孫堂舉辦公益演唱會的「辦桌二人組阿傑 馮偉傑」也專程到場以歌聲祝賀。

馮偉傑表示，從小家裡辦桌，他最喜歡的是辦桌後的甜點，總覺得只要吃到好吃的甜點，就彷彿擁有天堂，因此從小養成甜點控。只要好吃的甜點，就算再遠也不惜辛苦前往品嚐。

剛好，大哥除表示贊助公益演唱會，一起為社會服務外，並贈送辦桌阿傑九宮酪禮盒，馮偉傑在品嚐後驚為天點，便義不容辭擔任九宮酪美味甜點的代言人成為「幸福天使」，希望透過他的宣傳與分享，讓更多人有機會享受這份美味。

黃坤堂表示，此次開幕活動籌備多日，滿滿的人潮讓門市服務人員應接不暇，截至開幕活動結束前的預約已超過50萬元，並且有廠商客戶表達加盟意願，希望將這麼好吃且有創意的甜點推廣至各地，並購買捐贈給弱勢團體，讓台灣這片土地能充滿幸福的滋味。

除了手工精緻甜點外，旗艦店門市還有多項果乾類商品、冰棒、冷泡茶飲。因為天氣炎熱，九宮酪開幕特別準備有趣的互動遊戲，和民眾互動。

九宮酪表示，根據統計手工塔門市銷量第一名是檸檬塔，嚴選屏東小農生產無籽土檸檬，酸甜滑順的口感，入口充滿檸檬香。另外，生巧克力塔、提拉米蘇小塔、八女抹茶奶塔、純酪塔等，都是大人小孩都超愛的口味。

而除了在台中市昌平店可以品嚐到九宮塔，其他縣市包括台南永福店、日月潭伊達邵店、台中逢甲店、新竹南寮波光市集等，也都可以買到九宮酪手工塔。

黃坤堂說，九宮酪秉持取之於社會、用之於社會的宗旨，公司及所有加盟店將定期製作精品手工塔，捐贈給台中市的弱勢團體及長輩，以善盡企業社會責任。

「九宮酪創意甜點」今（7）日在台中市北屯區昌平路開出首家直營旗艦店。記者宋健生／攝影
「九宮酪創意甜點」今（7）日在台中市北屯區昌平路開出首家直營旗艦店。記者宋健生／攝影
九宮酪創意甜點陪伴許多人渡過疫情隔離的辛苦，在疫情期間也有幸福確幸。記者宋健生／攝影
九宮酪創意甜點陪伴許多人渡過疫情隔離的辛苦，在疫情期間也有幸福確幸。記者宋健生／攝影

台中市 甜點 疫情

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