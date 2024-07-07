Dandy西部牛仔馳馬踏雪荒山中 LV 2024秋冬形象帥翻
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2024秋冬男裝系列，秉持品牌核心精神「旅行」，探索了美國西部服裝的根源。全新形象廣告圖象與影片，在白雪皚皚的山間拍攝，身穿美國西部工作服的牛仔，騎著駿馬踏雪疾馳，牛仔布或流蘇皮革的皮護腿套褲上鑲嵌或繡著經典花紋和花卉，經典的monogram包包裝飾象徵大自然之美麗根源的達科塔花朵圖案刺繡，將精緻的時裝工藝與北國西部的粗獷風格完美結合。
廣告中可見系列服裝以工藝向美國西部服裝原生工作服致敬，並透過大量繁複而精緻的刺繡進化為路易威登花花公子系列（DANDY）。：牛仔布上點綴珍珠與亮片花卉刺繡，皮夾克和皮褲則裝飾模仿馬鞍的壓花，嵌花編織和Damier格紋交錯在外套、夾克和襯衫上，毛毯外套和背心以牛仔經典花紋裝飾，西裝與襯衫裝飾仙人掌、牛頭骨裝飾與大刀刺繡，工作服的輪廓轉變為訂製風格
經典包款裝飾象徵大自然之美麗根源的達科塔花朵和手繪原住民生皮容器圖案，Speedy以寶石細節的全新型態出現，Steamer包更推出大型尺寸。Damier風格之水牛格紋帆布融入各種牛仔用品的輪廓中，Damoflage像素花紋演化為橘色與日蝕風格，還有馬鞍造型雕花皮包，以及後背包和工具袋等特別版包款。
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