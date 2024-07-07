Dandy西部牛仔馳馬踏雪荒山中 LV 2024秋冬形象帥翻

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2024秋冬男裝系列，秉持品牌核心精神「旅行」，探索了美國西部服裝的根源。全新形象廣告圖象與影片，在白雪皚皚的山間拍攝，身穿美國西部工作服的牛仔，騎著駿馬踏雪疾馳，牛仔布或流蘇皮革的皮護腿套褲上鑲嵌或繡著經典花紋和花卉，經典的monogram包包裝飾象徵大自然之美麗根源的達科塔花朵圖案刺繡，將精緻的時裝工藝與北國西部的粗獷風格完美結合。

廣告中可見系列服裝以工藝向美國西部服裝原生工作服致敬，並透過大量繁複而精緻的刺繡進化為路易威登花花公子系列（DANDY）。：牛仔布上點綴珍珠與亮片花卉刺繡，皮夾克和皮褲則裝飾模仿馬鞍的壓花，嵌花編織和Damier格紋交錯在外套、夾克和襯衫上，毛毯外套和背心以牛仔經典花紋裝飾，西裝與襯衫裝飾仙人掌、牛頭骨裝飾與大刀刺繡，工作服的輪廓轉變為訂製風格