聽新聞
test
0:00 / 0:00
始祖精靈系超模升格三寶媽 演繹珍珠鑽石依舊仙氣滿載
創立於1954年的國際知名日本珠寶品牌TASAKI，一直專注於透過珍珠和鑽石兩大元素創作充滿摩登現代感的設計，透過精湛的珠寶工藝，以顛覆既往的珍珠形象，演繹出獨具一格的衝突美感。
今年TASAKI歡慶70周年，品牌重新演繹經典的balance系列，並邀請曾於千禧年間掀起精靈系超模風潮的Gemma Ward演繹該系列最新的創作，由國際知名攝影師Zoë Ghertner掌鏡，透過三個主視覺獨特的視角，捕捉Gemma Ward與珍珠最純粹原始的特質與靈動之美。
2010年問世的balance系列，出自於設計師Thakoon Panichgul之手，他大膽以五顆阿古屋珍珠和直線幾何的金屬線條，跳脫傳統框架，以獨具都會魅力的視覺平衡，將珍珠珠寶的設計開啟全新的篇章。
70週年全新設計的balance palace系列，頸鍊從頸間延伸到胸前，將鑽石與阿古屋珍珠組合出如宮殿般恢宏的姿態，大氣高雅極具張力。適合日常配戴70週年的新作balance build系列則用積木般一排排向上堆疊的造型，巧玩飄浮的視覺效果。另一款balance plus系列刻意將balance特有的水平設計改以垂直方式呈現，精心琢磨出不同於以往的平衡感，顛覆想像的手法，使整體更顯俐落摩登。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言