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始祖精靈系超模升格三寶媽 演繹珍珠鑽石依舊仙氣滿載

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI全新70週年形象廣告balance build系列。圖／TASAKI提供
TASAKI全新70週年形象廣告balance build系列。圖／TASAKI提供

創立於1954年的國際知名日本珠寶品牌TASAKI，一直專注於透過珍珠和鑽石兩大元素創作充滿摩登現代感的設計，透過精湛的珠寶工藝，以顛覆既往的珍珠形象，演繹出獨具一格的衝突美感。

今年TASAKI歡慶70周年，品牌重新演繹經典的balance系列，並邀請曾於千禧年間掀起精靈系超模風潮的Gemma Ward演繹該系列最新的創作，由國際知名攝影師Zoë Ghertner掌鏡，透過三個主視覺獨特的視角，捕捉Gemma Ward與珍珠最純粹原始的特質與靈動之美。

2010年問世的balance系列，出自於設計師Thakoon Panichgul之手，他大膽以五顆阿古屋珍珠和直線幾何的金屬線條，跳脫傳統框架，以獨具都會魅力的視覺平衡，將珍珠珠寶的設計開啟全新的篇章。

70週年全新設計的balance palace系列，頸鍊從頸間延伸到胸前，將鑽石與阿古屋珍珠組合出如宮殿般恢宏的姿態，大氣高雅極具張力。適合日常配戴70週年的新作balance build系列則用積木般一排排向上堆疊的造型，巧玩飄浮的視覺效果。另一款balance plus系列刻意將balance特有的水平設計改以垂直方式呈現，精心琢磨出不同於以往的平衡感，顛覆想像的手法，使整體更顯俐落摩登。

TASAKI balance plus系列18K黃金&阿古屋珍珠戒指，12萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus系列18K黃金&阿古屋珍珠戒指，12萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance build系列18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠項鍊，32萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance build系列18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠項鍊，32萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance palace系列18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠手鏈，500萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance palace系列18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠手鏈，500萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI全新70週年形象廣告balance palace系列。圖／TASAKI提供
TASAKI全新70週年形象廣告balance palace系列。圖／TASAKI提供
TASAKI balance build系列18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠耳環，32萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance build系列18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠耳環，32萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus系列18K黃金與阿古屋珍珠戒指，12萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus系列18K黃金與阿古屋珍珠戒指，12萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI全新70週年形象廣告balance plus系列。圖／TASAKI提供
TASAKI全新70週年形象廣告balance plus系列。圖／TASAKI提供
TASAKI balance palace系列18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠頸鍊，1,250萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance palace系列18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠頸鍊，1,250萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance build系列18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠戒指，41萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance build系列18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠戒指，41萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus diamond solo pave系列18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠戒指，94萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus diamond solo pave系列18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠戒指，94萬8,000元。圖／TASAKI提供

珍珠 珠寶 設計師

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