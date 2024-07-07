始祖精靈系超模升格三寶媽 演繹珍珠鑽石依舊仙氣滿載

創立於1954年的國際知名日本珠寶品牌TASAKI，一直專注於透過珍珠和鑽石兩大元素創作充滿摩登現代感的設計，透過精湛的珠寶工藝，以顛覆既往的珍珠形象，演繹出獨具一格的衝突美感。

今年TASAKI歡慶70周年，品牌重新演繹經典的balance系列，並邀請曾於千禧年間掀起精靈系超模風潮的Gemma Ward演繹該系列最新的創作，由國際知名攝影師Zoë Ghertner掌鏡，透過三個主視覺獨特的視角，捕捉Gemma Ward與珍珠最純粹原始的特質與靈動之美。

2010年問世的balance系列，出自於設計師Thakoon Panichgul之手，他大膽以五顆阿古屋珍珠和直線幾何的金屬線條，跳脫傳統框架，以獨具都會魅力的視覺平衡，將珍珠珠寶的設計開啟全新的篇章。