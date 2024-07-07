蔡依林Ugly Beauty FINALE x Pandora刺青愛心做公益

流行音樂天后蔡依林（Jolin Tsai）以2024年的巡迴演唱會《UGLY BEAUTY》為靈感，攜手丹麥品牌Pandora，推出「Pandora & 蔡依林Ugly Beauty FINALE巡迴演唱會公益聯名禮盒」，銷售所得捐至愛的分貝公益基金會支持並幫助更多聽障朋友克服阻礙。蔡依林也在個人的社群上呼籲粉絲們一起響應。

「Pandora & 蔡依林Ugly Beauty FINALE巡迴演唱會公益聯名禮盒」手鍊套組匯聚多款Pandora經典的串飾，圖案造型包括捕夢網、皇冠、及訂製款心形，以蔡依林個人的故事向人們傳達每個人都該忠於自己的愛之所向，跟隨內心，堅定探索，奔赴每一份熱愛，開啟逐夢旅程，實現個人成長。其中，心形吊飾更特別結合蔡依林身上的紋身，象徵著蔡依林與歌迷之間的一份珍貴紀念。 Pandora & 蔡依林Ugly Beauty FINALE巡迴演唱會公益聯名禮盒。圖／Pandora提供 Pandora & 蔡依林Ugly Beauty FINALE巡迴演唱會公益聯名禮盒。圖／Pandora提供 蔡依林配戴Pandora UGLY BEAUTY演唱會合作限定款進行彩排。圖／Pandora提供