懷舊銀色露營車再現！台北101松智廣場 免費吃冰嘍！

夏天要做什麼？去海邊玩水、衝浪、吃冰，都是消暑的享樂方式。瑞士鐘表品牌百年靈（Breritling）近日正於台北101購物中心外開啟期間限定快閃店，除帶來Endurance Pro 38毫米系列表款，更有動感滿滿的Deus聯名系列商品，活力全開！

這「台」百年靈潮流概念快閃露營車，近日正進駐北101購物中心松智廣場，也是在2023年11月快閃新光三越香堤大道廣場後、二度現身。本次所展出最新Endurance Pro 38毫米腕表有著白、粉紅、藍、紅、橘與深藍的多色橡膠表帶，超級搶眼。整體露營車並將銀色懷舊旅行車身搭配了衝浪板、戶外植栽、木頭棧板，像一方沙灘邊的補給小站，為時尚指數「補血」、帶來能量。

百年靈為此還將品牌與澳洲運動品牌DEUS聯名的海灘巾、服飾、T恤首次在台公開，相信將引起一波戶外運動愛好者的目光，快閃露營車已從即日起開始，並僅持續至7月19日為止。首個周末7月6、7（日）兩日，只要於指定社群軟體打法分享、將可免費獲得冰淇淋乙球，可於現場攤車直接詢問。

而如果是喜愛戶外運動風格，近日還有IWC萬國表和F1一級方程式賽車「七冠王」Lewis Hamilton一同慶祝雙方合作10年，日前在英國泰晤士河上舉行Best of British活動，Lewis Hamilton亦在活動中秀出一款特殊Ceratanium瓷化鈦金屬®表殼搭配黑色面盤的IWC飛行員系列高性能計時腕表41梅賽德斯-AMG馬石油F1車隊特別版（IW388306）。表款所使用的69385自動上鍊機芯是以242個零件組成，整體酷炫黑色視覺外，並在刻度、指針等細節運用梅賽德斯-AMG馬石油F1車隊的顏色，也讓人聯想到F1賽道上的風馳電掣、勝負常僅在毫秒之際。