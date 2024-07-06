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懷舊銀色露營車再現！台北101松智廣場 免費吃冰嘍！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
百年靈（Breitling）的潮流概念快閃露營車於近日快閃現身台北101松智廣場，首個周末完成社群任務、還可免費品嚐美味冰品。圖／Breitling提供（合成圖）
百年靈（Breitling）的潮流概念快閃露營車於近日快閃現身台北101松智廣場，首個周末完成社群任務、還可免費品嚐美味冰品。圖／Breitling提供（合成圖）

夏天要做什麼？去海邊玩水、衝浪、吃冰，都是消暑的享樂方式。瑞士鐘表品牌百年靈（Breritling）近日正於台北101購物中心外開啟期間限定快閃店，除帶來Endurance Pro 38毫米系列表款，更有動感滿滿的Deus聯名系列商品，活力全開！

這「台」百年靈潮流概念快閃露營車，近日正進駐北101購物中心松智廣場，也是在2023年11月快閃新光三越香堤大道廣場後、二度現身。本次所展出最新Endurance Pro 38毫米腕表有著白、粉紅、藍、紅、橘與深藍的多色橡膠表帶，超級搶眼。整體露營車並將銀色懷舊旅行車身搭配了衝浪板、戶外植栽、木頭棧板，像一方沙灘邊的補給小站，為時尚指數「補血」、帶來能量。

百年靈為此還將品牌與澳洲運動品牌DEUS聯名的海灘巾、服飾、T恤首次在台公開，相信將引起一波戶外運動愛好者的目光，快閃露營車已從即日起開始，並僅持續至7月19日為止。首個周末7月6、7（日）兩日，只要於指定社群軟體打法分享、將可免費獲得冰淇淋乙球，可於現場攤車直接詢問。

而如果是喜愛戶外運動風格，近日還有IWC萬國表和F1一級方程式賽車「七冠王」Lewis Hamilton一同慶祝雙方合作10年，日前在英國泰晤士河上舉行Best of British活動，Lewis Hamilton亦在活動中秀出一款特殊Ceratanium瓷化鈦金屬®表殼搭配黑色面盤的IWC飛行員系列高性能計時腕表41梅賽德斯-AMG馬石油F1車隊特別版（IW388306）。表款所使用的69385自動上鍊機芯是以242個零件組成，整體酷炫黑色視覺外，並在刻度、指針等細節運用梅賽德斯-AMG馬石油F1車隊的顏色，也讓人聯想到F1賽道上的風馳電掣、勝負常僅在毫秒之際。

同樣洋溢著運動風格的沛納海（PANERAI），近日則帶來新品Luminor Quaranta™ BiTempo系列的首款Goldtech™腕表（PAM01641）。「BiTempo」也即是義大利文「兩地時間」之意。PANERAI先前曾於2022年推出過「BiTempo」的PAM01360與PAM01361兩個型號，本次則為Luminor Quaranta™ BiTempo系列第一只貴金屬表款，並保有品牌經典的護橋式表冠、魚雷小秒針。40毫米黑色面盤的6點鐘方向標示以BiTempo字樣，展現義大利設計、瑞士工藝的風格聯乘，訂價78萬2,000元，並已於2024年7月正式上市。

經典的護僑式表冠、貴金屬和黑色面盤，讓PANERAI散發義式的斯文懷舊氣息。圖／PANERAI提供（合成圖）
經典的護僑式表冠、貴金屬和黑色面盤，讓PANERAI散發義式的斯文懷舊氣息。圖／PANERAI提供（合成圖）
Breitling百年靈Endurance Pro 38毫米腕表粉紅色款，99,000元。圖／Breitling提供
Breitling百年靈Endurance Pro 38毫米腕表粉紅色款，99,000元。圖／Breitling提供
IWC飛行員系列高性能計時腕表41梅賽德斯-AMG馬石油F1車隊特別版（IW388306），44萬元。圖／IWC提供
IWC飛行員系列高性能計時腕表41梅賽德斯-AMG馬石油F1車隊特別版（IW388306），44萬元。圖／IWC提供
Luminor Quaranta™ BiTempo系列的首款Goldtech™腕表使用P.900/GMT自動上鍊機芯，具備GMT、3日動力儲存與停秒功能。圖／PANERAI提供
Luminor Quaranta™ BiTempo系列的首款Goldtech™腕表使用P.900/GMT自動上鍊機芯，具備GMT、3日動力儲存與停秒功能。圖／PANERAI提供
Breitling百年靈Endurance Pro 38毫米腕表，共有粉紅、淺藍、深藍、紅、橘等多色搶眼橡膠表帶，造型感強烈。圖／Breitling提供
Breitling百年靈Endurance Pro 38毫米腕表，共有粉紅、淺藍、深藍、紅、橘等多色搶眼橡膠表帶，造型感強烈。圖／Breitling提供
「七冠王」的Lewis Hamilton，日前與IWC在英國舉辦了紀念雙方合作10周年的特殊活動，並配戴一只聯名特殊計時碼表。圖／IWC提供（合成圖）
「七冠王」的Lewis Hamilton，日前與IWC在英國舉辦了紀念雙方合作10周年的特殊活動，並配戴一只聯名特殊計時碼表。圖／IWC提供（合成圖）

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