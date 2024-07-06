蛋塔新炫風！5家人氣「千層蛋塔」整理包
傳統蛋塔、葡式蛋塔都吃膩了嗎？香港排隊甜點—「千層蛋塔」的風潮正在席捲全台。有別於一般蛋塔，每一顆千層蛋塔帶有咔滋咔滋的誘人聲響，酥脆、多層外皮和豐富的內餡，讓每一口都充滿了層次感和奶香，美味口感實在讓人難以抗拒。以下介紹全台5家大受歡迎的人氣千層蛋塔，食客們可多家比較。
台北—COMEME
這是一家在台中流行的甜點店，原以造型棉花糖為主要產品，目前已在台北信義新光三越A11開設了常駐店。同步推出全新品項千層蛋塔，如「原味可頌蛋塔」、「千層拿破崙蛋塔」、「千層巧克力蛋塔」及「千層雲朵-半熟乳酪蛋塔」，特選T55冠軍比賽專用粉、法國愛樂薇動物性鮮奶油，打造出極其酥脆的口感。目前購買方式分為上午11:30、下午18:00兩場次，每日限量生產。
台北—Supranormal Bakery Café
「Supranormal Bakery Café」在士林和大同區有兩家分店，以別具一格的「超正常蛋塔」聞名，使用鑽石牌低筋粉、法國萊思克發酵奶油、法國愛樂薇動物性鮮奶油、West gold無鹽奶油，製作出層次分明的酥脆蛋塔外皮。內餡水嫩細緻，整體口感輕盈而不膩，帶有淡淡的焦糖香，是許多顧客的心頭好。
台北—Libreadry巢屋
「Libreadry 巢屋」位於台北市大安區，以「義式蛋塔」聞名。其蛋塔採用法國愛樂薇鮮奶油、北海道奶霜、法國AOP奶油、北海道牛乳等高級原料製作，每日新鮮現做。店家表示，蛋塔使用來自法國小麥粉與法國AOP奶油完美結合的麵團油層比例，層層折疊交錯，倒入濃郁奶香，烤至表層焦糖薄香，每日12點店家開門就有新鮮出爐的現貨，目前不提供預訂，只供應現場購買及領取號碼牌，最新資訊可到官方臉書查詢。
台中—H.YEN 可頌專賣店
位於海岸線上的熱門甜品店，H.YEN從個人甜點工作室轉型為專賣可頌的店鋪。不僅是當地人的首選，即便是外來遊客也經常前來打卡。店內提供超過十種不同口味的可頌，無論是鹹的還是甜的都各具特色。最近店內推出的「千層蛋塔」迅速成為搶購商品，特選法國GMP T45、T55冠軍比賽專用麵粉及法國愛樂薇片裝發酵奶油製作，因每日供應有限，售完即止，建議提早到店或事先預留。
高雄—奧瑪烘焙
酥脆、蛋香、奶香四溢的千層蛋塔高雄也吃得到！奧瑪烘焙是高雄首家推出「千層可頌蛋塔」的店家，塔皮由店內烘焙師傅使用特殊手法攪拌、延壓、折疊，製作出千層酥脆的口感，特別選用日本鑽石低筋麵粉及法國T55麵粉，讓烤出來的塔皮更酥脆，尾韻再帶點小麥清香。另使用法國AOP萊思克發酵奶油，一口咬下充滿淡雅的奶油清香。
再加上蛋塔內餡使用四葉北海道十勝奶霜及全植物性人道飼養的雞蛋蛋黃製作而成，口感綿密、沒有蛋腥味，吃起來奶油香氣天然不膩口，一推出就成為店內的人氣商品，蛋塔每天下午14:00後限時限量推出，一天可銷售超過上千顆。
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