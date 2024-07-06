蛋塔新炫風！5家人氣「千層蛋塔」整理包

傳統蛋塔、葡式蛋塔都吃膩了嗎？香港排隊甜點—「千層蛋塔」的風潮正在席捲全台。有別於一般蛋塔，每一顆千層蛋塔帶有咔滋咔滋的誘人聲響，酥脆、多層外皮和豐富的內餡，讓每一口都充滿了層次感和奶香，美味口感實在讓人難以抗拒。以下介紹全台5家大受歡迎的人氣千層蛋塔，食客們可多家比較。

台北—COMEME

這是一家在台中流行的甜點店，原以造型棉花糖為主要產品，目前已在台北信義新光三越A11開設了常駐店。同步推出全新品項千層蛋塔，如「原味可頌蛋塔」、「千層拿破崙蛋塔」、「千層巧克力蛋塔」及「千層雲朵-半熟乳酪蛋塔」，特選T55冠軍比賽專用粉、法國愛樂薇動物性鮮奶油，打造出極其酥脆的口感。目前購買方式分為上午11:30、下午18:00兩場次，每日限量生產。

台北—Supranormal Bakery Café

「Supranormal Bakery Café」在士林和大同區有兩家分店，以別具一格的「超正常蛋塔」聞名，使用鑽石牌低筋粉、法國萊思克發酵奶油、法國愛樂薇動物性鮮奶油、West gold無鹽奶油，製作出層次分明的酥脆蛋塔外皮。內餡水嫩細緻，整體口感輕盈而不膩，帶有淡淡的焦糖香，是許多顧客的心頭好。

台北—Libreadry巢屋

「Libreadry 巢屋」位於台北市大安區，以「義式蛋塔」聞名。其蛋塔採用法國愛樂薇鮮奶油、北海道奶霜、法國AOP奶油、北海道牛乳等高級原料製作，每日新鮮現做。店家表示，蛋塔使用來自法國小麥粉與法國AOP奶油完美結合的麵團油層比例，層層折疊交錯，倒入濃郁奶香，烤至表層焦糖薄香，每日12點店家開門就有新鮮出爐的現貨，目前不提供預訂，只供應現場購買及領取號碼牌，最新資訊可到官方臉書查詢。

台中—H.YEN 可頌專賣店

位於海岸線上的熱門甜品店，H.YEN從個人甜點工作室轉型為專賣可頌的店鋪。不僅是當地人的首選，即便是外來遊客也經常前來打卡。店內提供超過十種不同口味的可頌，無論是鹹的還是甜的都各具特色。最近店內推出的「千層蛋塔」迅速成為搶購商品，特選法國GMP T45、T55冠軍比賽專用麵粉及法國愛樂薇片裝發酵奶油製作，因每日供應有限，售完即止，建議提早到店或事先預留。

高雄—奧瑪烘焙

酥脆、蛋香、奶香四溢的千層蛋塔高雄也吃得到！奧瑪烘焙是高雄首家推出「千層可頌蛋塔」的店家，塔皮由店內烘焙師傅使用特殊手法攪拌、延壓、折疊，製作出千層酥脆的口感，特別選用日本鑽石低筋麵粉及法國T55麵粉，讓烤出來的塔皮更酥脆，尾韻再帶點小麥清香。另使用法國AOP萊思克發酵奶油，一口咬下充滿淡雅的奶油清香。