黃色旋風來襲！《神偷奶爸4》全新反派、最強小小兵登場 5亮點一次看

電影《神偷奶爸4》是《神偷奶爸》系列電影全新續集，觀眾可以跟著格魯與小小兵的冒險，展開更幽默又瘋狂的旅程。

2010年，《神偷奶爸》（Despicable Me）電影正式上映，當年大家可能都沒想到，原本只是當配角、那些神祕又奇怪的小黃人「小小兵」，會掀起如此的風潮，靠著無厘頭完全不按牌理出牌的個性，他們極高的存在感成了最受歡迎的象徵，黃色小毛頭的魅力襲捲而來，也讓神偷格魯的邪惡事業蒸蒸日上。

在《神偷奶爸》大獲好評之後，照明娛樂又接續推出了《神偷奶爸2》（2013）、《神偷奶爸3》（2017）與最新上映的《神偷奶爸4》（2024），它甚至還有兩部以小小兵為核心的外傳電影，包含《小小兵》（Minions，2015）、《小小兵2：格魯的崛起》（Minions: The Rise of Gru，2022），它的一慣特色，是無止盡的幽默笑料，超出想像的發展和情節，特別令人熱愛。

從一個超級大惡棍，到阻止為非作歹的超級英雄，觀眾一路以來可以跟著格魯，還有他個性分明的三個女兒毛毛、蒂蒂和安安，加上以凱文、史都華、蘿蔔為核心的巨量小小兵展開的旅程裡，展開一場又一場精彩的冒險旅程。

在過去的5部《神偷奶爸》系列電影裡，全球一共寫下了46億美金的輝煌票房，《小小兵》單部電影還寫下了11.6億美金的亮眼紀錄，幾乎只要是小小兵登場，它就是票房保證。

註：本文無雷，可放心閱讀

《神偷奶爸4》的全新挑戰，面臨更邪惡的大反派

《神偷奶爸4》裡多了一個可愛的小夥伴。圖／UIP提供

《神偷奶爸4》描述，格魯和露西以及她們可愛的女兒毛毛、蒂蒂和安安，即將展開他們的家庭生活的全新篇章，並迎接格魯家庭的全新成員，格魯二世，而這個小寶寶也會用盡方法折磨格魯這個新手老爸。

格魯這次必須面對一個全新的死對頭惡霸麥星，以及他既致命危險又美麗性感的女友瓦倫蒂娜，他們全家人都被逼得四處逃亡。

不僅如此，這次小小兵們還有一個吸睛大亮點——有5隻小小兵志願接受超級血清的試驗，變身成為頂尖特務，成為「超級小小兵」現身，他們分別擁有5種超能力，包含飛天、雷射光束、無限延伸、大力士與巨石，不只搞亂、搞笑，戰力更提升，喜愛小小兵的觀眾一定會愛上這5隻超級小小兵。

在《神偷奶爸4》當中，全新大反派惡霸麥星是格魯高中時期的死對頭，配音是威爾法洛（Will Ferrell）。其他角色還包含配音格魯的史提夫卡爾（Steve Carell）、配音露西的克莉絲汀薇格（Kristen Wiig）。

值得一提的是，這次的中文配音依然是令人熟悉的胡瓜、王彩樺，大反派則是曾國城，非常逗趣。

史提夫卡爾延續經典，與威爾法洛互相抗衡

威爾法洛配音的全新反派惡霸麥星（左），在「神偷奶爸4」和史提夫卡爾獻聲的格魯針鋒相對。圖／UIP提供

「當我們第一次在高中同學會上看到惡霸麥星的時候，他散發出一種比格魯更優越的氣質。」導演克里斯雷納德分享，「但是威爾把這個角色詮釋得真的很棒，他為這個角色帶來一種脆弱感，惡霸麥星在他自信滿滿的表面底下，其實非常沒有安全感，威爾為這個角色注入他招牌式的能量和獨特的說話腔調，為惡霸麥星這個角色增添了深度。」

對威爾法洛來說，能夠和史提夫卡爾配音的格魯針鋒相對，是絕對不容錯過的大好機會。「有誰不會想要加入《神偷奶爸》宇宙？」

威爾法洛笑說，「我以成熟的魅力和深切的不安全感來詮釋惡霸麥星這個角色，並且將這些不同的面向結合在一起，塑造出一個令人又愛又恨又覺得他很可憐的反派角色。這是一種非常微妙的平衡，但是探索起來真的非常好玩。」

「惡霸麥星對格魯已經積怨多年了！」威爾法洛表示，「你知道你在塞車時被別人突然超車切到你前面的那種感覺嗎？再把那種感覺乘以億萬倍，惡霸麥星就是這麼痛恨格魯。他對格魯的複雜情緒包括怨恨、憤怒和一點純粹的邪惡。」

保持新鮮感，讓《神偷奶爸4》更引人熱愛

威爾法洛相信，惡霸麥星絕對是《神偷奶爸》系列最令人生畏的大壞蛋。「首先，他的名字就叫惡霸麥星，這就代表他非常邪惡。」

「除了他的名字，惡霸麥星這個人也充滿了各種不同的層次，就像是一顆邪惡的洋蔥，等著別人層層剝開它。他也不是一般的反派角色，他既自大又自卑，絕對可以為他設計出超搞笑的笑梗和喜劇橋段。」

威爾法洛完全擁抱為這個角色配音的過程，「我為惡霸麥星配音的時候，有很大的自由可以用超誇張的方法呈現這個超誇張的角色。」他表示，「當你為一個像是惡霸麥星這種反派角色配音的時候，沒有所謂的太浮誇，於是我就抓住機會把這個角色詮釋得超級浮誇。」

導演克里斯雷納德特別強調，如果想要維持這部長壽電影系列的成功，關鍵就是保持它的新鮮感。「我們的目的是讓這些家喻戶曉的角色引起觀眾的情感共鳴，同時也注入能夠讓故事更精彩刺激的全新元素。」

他說，「就跟《007》電影系列中的角色深度很類似，我們也深入探討格魯充滿超級大壞蛋和英雄的世界，是如何和他的家庭生活息息相關。

從大反派到反恐聯盟成員，格魯人生的巨大變化

格魯從原先的大反派，變成反恐聯盟的成員。圖／UIP提供

於是，每一部系列電影都為格魯提供了全新的挑戰，不管是在工作上或者是在私人生活上，確保全新的電影充滿引人入勝和精彩刺激的故事線，足以讓觀眾再度回到戲院親身體驗。

而配音演員精彩的表演，也強化了這種致力於讓觀眾感到驚喜的敘事手法。「在《神偷奶爸4》中，我們希望介紹全新的角色，他們不但能夠和原本的角色相輔相成，而且能夠為格魯的世界帶來全新的互動關係和挑戰。」

製片布瑞特霍夫曼也說，「配音演員的敬業態度和創意，為這部電影中的角色添加了充滿層次的深度和魅力，這也啟發了這部電影技藝超群的藝術家和動畫師，促使他們創造出這整個電影系列最具有娛樂性的視覺元素。」

超級小小兵現身，成為史上最強大戰力

超級小小兵成了反恐聯盟的最新戰力。圖／UIP提供

這次，有一些小小兵也在反恐聯盟（AVL）的總部擁有全新的身分。反恐聯盟盟主紀畢谷決定挑選5個小小兵接受超級血清的注射，並且幫助他們對抗惡霸麥星，得到的結果就是全世界最新和最會胡搞瞎搞的超級英雄：超級小小兵。

超級戴夫擁有超能力量；超級提姆可以把自己拉扯到一英里長；超級梅爾可以射出力量強大的雷射爆能光束，足以切斷一顆行星；超級蓋斯可以飛行；超級傑瑞可以變形成一塊堅不可摧的巨石，並且能夠摧毀阻擋他的所有東西。

皮爾柯芬是小小兵其中的一名創造者，他也負責為所有的小小兵配音。皮爾柯芬是讓這些經典角色活過來的關鍵人物，他也在這兩個電影系列中為這些備受全球粉絲熱愛的可愛角色設計出他們獨特的語言和性格。

這部電影的創意團隊，參考角色設計師艾瑞克奎揚的意見，想像這5個超級小小兵各自有獨特的造型。克里斯雷納德說，「我們故意把他們的超能力設定得很簡單和很經典－超級力量、飛行能力、雷射光束、巨石般的力量以及拉扯的能力——這全都是大家耳熟能詳的經典超級英雄所擁有的超能力，但是我們也為他們設定了一個故事曲線，讓他們表現出令人意想不到的英雄行徑。」

《神偷奶爸4》多了許多可愛的父子互動。圖／UIP提供

《神偷奶爸4》全片充滿了從頭到尾絕無冷場的動作場面，以及照明娛樂招牌的顛覆性幽默感，這部電影的導演是《小小兵》的共同主創以及奧斯卡獎入圍者克里斯雷納德，製片是照明娛樂創辦人和執行長克里斯梅勒丹德利以及布瑞特霍夫曼；共同導演是派崔克德拉吉；編劇是榮獲多座艾美獎的熱門影集《白蓮花大飯店》的主創麥克懷特，以及每一部《神偷奶爸》系列電影的資深編劇肯多利歐。

（本文出自2024.07.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）