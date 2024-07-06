妮可基曼、凱特摩絲都入列！全新經典包款形象廣告

經典之所以迷人，正因為穿越了時光、依然受人喜愛。2000年時暢銷的巴黎世家（Balenciaga）的「機車包」今年適逢20周年，上半年4月時曾「重開機」、改名推出為Le City包款，品牌近日再度推出全新形象廣告、乘勝追擊。

全新形象廣告是由攝影師Mario Sorrenti掌鏡，20年前掀起機車包風潮的超模凱特摩絲 （Kate Moss）、品牌形象大使妮可基曼（Nicole Kidman），以及名模Amelia Gray與Kit Butler皆一同入鏡演出；其中Nicole Kidman是以一身黑色連帽皮外套搭配手提的Le City包款，Kate Moss則一身亮面漆皮、豹紋長外套並以手持方式執取包款，英氣率性；曾獲選為年度模特兒（Model of the Year）的男模Kit Butler則是一身黑色格紋襯衫、長褲輕巧半坐，以手勾上了Le City包款，也讓人發現原來這只「機車包」除了跨越了時光的限制、更衝破性別的藩籬，讓男士亦能輕鬆造型。