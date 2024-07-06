快訊

《還珠》晴格格「50歲未修圖」長這樣！豪門富太太住紫禁城旁邊　兒子1句話卻洩漏婆媳處境

林右昌酸轉運站啟用未獲邀 當年遷港不邀馬英九忘了嗎

鄭文燦涉貪生日遭聲押…「華亞園區」是關鍵 傳掮客已收押

妮可基曼、凱特摩絲都入列！全新經典包款形象廣告

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
名模Amelia Gray。圖／Balenciaga提供
名模Amelia Gray。圖／Balenciaga提供

經典之所以迷人，正因為穿越了時光、依然受人喜愛。2000年時暢銷的巴黎世家（Balenciaga）的「機車包」今年適逢20周年，上半年4月時曾「重開機」、改名推出為Le City包款，品牌近日再度推出全新形象廣告、乘勝追擊。

全新形象廣告是由攝影師Mario Sorrenti掌鏡，20年前掀起機車包風潮的超模凱特摩絲 （Kate Moss）、品牌形象大使妮可基曼（Nicole Kidman），以及名模Amelia Gray與Kit Butler皆一同入鏡演出；其中Nicole Kidman是以一身黑色連帽皮外套搭配手提的Le City包款，Kate Moss則一身亮面漆皮、豹紋長外套並以手持方式執取包款，英氣率性；曾獲選為年度模特兒（Model of the Year）的男模Kit Butler則是一身黑色格紋襯衫、長褲輕巧半坐，以手勾上了Le City包款，也讓人發現原來這只「機車包」除了跨越了時光的限制、更衝破性別的藩籬，讓男士亦能輕鬆造型。

從四張形象視覺中也讓人發現，2001年首次亮相的包款，在2024年新版Le City則選用了Arena皮革並搭配Palladium Vibrato的金屬飾件。包款膾炙人口的設計細節像是頂針狀飾釘、皮繩拉鍊頭、編織手柄皆完整保留，同時無論手提、肩背各有風采，也展現無分性別、跨越時代的巴黎世家獨特「潮味」，雋永如昔。

名模Kit Butler為Balenciaga拍攝了Le City包款最新形象廣告。圖／Balenciaga提供
名模Kit Butler為Balenciaga拍攝了Le City包款最新形象廣告。圖／Balenciaga提供
超模凱特摩絲（Kate Moss）。圖／Balenciaga提供
超模凱特摩絲（Kate Moss）。圖／Balenciaga提供
Le City中型金屬銀色光澤款，89,000元。圖／Balenciaga提供
Le City中型金屬銀色光澤款，89,000元。圖／Balenciaga提供
Nicole Kidman以一身黑色、華麗金髮搭配黑色款Balenciaga Le City包款。圖／Balenciaga提供
Nicole Kidman以一身黑色、華麗金髮搭配黑色款Balenciaga Le City包款。圖／Balenciaga提供
能讓Nicole Kidman（右）、Kate Moss兩人歐美人氣偶像同框，足證Balenciaga Le City包款的經典魅力。圖／Balenciaga提供（合成圖）
能讓Nicole Kidman（右）、Kate Moss兩人歐美人氣偶像同框，足證Balenciaga Le City包款的經典魅力。圖／Balenciaga提供（合成圖）
Le City小型綠色款，71,900元。圖／Balenciaga提供
Le City小型綠色款，71,900元。圖／Balenciaga提供

廣告 黑色

延伸閱讀

騎行成社交新寵 自行車變時尚品帶動產業鏈銷量

熱愛騎車 騎行社交成新寵

超意外！珊卓、妮可26年後竟又要再合作 打破后不見后

女孩搬家忍痛送走乳牛貓！2年後上網想收養新主子 見一則布告激動尖叫：真的是你

相關新聞

妮可基曼、凱特摩絲都入列！全新經典包款形象廣告

經典之所以迷人，正因為穿越了時光、依然受人喜愛。2000年時暢銷的巴黎世家（Balenciaga）的「機車包」今年適逢2...

全台唯一「檸檬大叔主題房」！盤點今夏3大飯店主題房

暑假到來，主題房再成話題。今夏最新登場的三大主題房出列，其中，強調「產地直送最新鮮」，墾丁凱撒大飯店與屏東在地品牌「檸檬...

濃香四溢的消暑救星！各種「超商霜淇淋口味」帶你對抗酷熱

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「超商霜淇淋口味」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的超商霜淇淋口味排行。

今「小暑」吃紅龍果消暑 11品種大公開 還有珍稀綠、黃色

今天迎接24節氣中的小暑。「農業部」臉書粉專今天表示，「小暑過，一日熱三分」，表示小暑節氣過後，天氣會一天比一天熱，可品...

「全家行動購」限量開賣《陳耀訓．麵包埠》精品鳳凰酥

沒有搶到「蛋黃酥界的愛馬仕」之稱的紅土蛋黃酥也沒關係，《陳耀訓．麵包埠》今年度全新力作「鳳凰酥」將在全家便利商店限量開賣...

信誼《劍獅出巡》兒童劇經典重現！8月臺北、臺南兩地巡演

2018年是信誼基金會40歲、信誼幼兒文學獎30歲生日，特別邀請兒童戲劇專家王友輝老師擔任顧問，邀請充滿熱情的傑出劇場人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。