妮可基曼、凱特摩絲都入列！全新經典包款形象廣告
經典之所以迷人，正因為穿越了時光、依然受人喜愛。2000年時暢銷的巴黎世家（Balenciaga）的「機車包」今年適逢20周年，上半年4月時曾「重開機」、改名推出為Le City包款，品牌近日再度推出全新形象廣告、乘勝追擊。
全新形象廣告是由攝影師Mario Sorrenti掌鏡，20年前掀起機車包風潮的超模凱特摩絲 （Kate Moss）、品牌形象大使妮可基曼（Nicole Kidman），以及名模Amelia Gray與Kit Butler皆一同入鏡演出；其中Nicole Kidman是以一身黑色連帽皮外套搭配手提的Le City包款，Kate Moss則一身亮面漆皮、豹紋長外套並以手持方式執取包款，英氣率性；曾獲選為年度模特兒（Model of the Year）的男模Kit Butler則是一身黑色格紋襯衫、長褲輕巧半坐，以手勾上了Le City包款，也讓人發現原來這只「機車包」除了跨越了時光的限制、更衝破性別的藩籬，讓男士亦能輕鬆造型。
從四張形象視覺中也讓人發現，2001年首次亮相的包款，在2024年新版Le City則選用了Arena皮革並搭配Palladium Vibrato的金屬飾件。包款膾炙人口的設計細節像是頂針狀飾釘、皮繩拉鍊頭、編織手柄皆完整保留，同時無論手提、肩背各有風采，也展現無分性別、跨越時代的巴黎世家獨特「潮味」，雋永如昔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言