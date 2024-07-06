全台唯一「檸檬大叔主題房」！盤點今夏3大飯店主題房

暑假到來，主題房再成話題。今夏最新登場的三大主題房出列，其中，強調「產地直送最新鮮」，墾丁凱撒大飯店與屏東在地品牌「檸檬大叔」攜手合作推出全台唯一主題房，除了可見到各式檸檬大叔主題元素，房內還有清新療癒的「蕾夢搓搓洗手皂」，以及人氣熱銷的「檸檬磚」，讓旅人沉浸「100%原汁原味」的歡樂假期。

墾丁凱撒大飯店推出2款全台獨創的「檸檬大叔主題房」，包括奧運運動會主題、集結墾丁特色的度假系列，從房卡、房門、鏡面、抱枕、床單到畫框都經特別設計，讓旅人沉浸式體驗與檸檬為伍的樂趣。即日起至8月31日，主題房一泊二食每人每晚4,400元起，每日限量10間，每房隨機贈送2組檸檬磚經典三入禮盒。館內早餐也提供檸檬大叔經典的「純檸檬」原汁，旅人可發揮創意做特調。

高雄福華大飯店則是攜手衛武營的「花露露的童樂節」（至7月21日)，搭配高雄福華吉祥物Hovii熊，即日起至8/31推出聯名親子主題房，每晚3,999元起，依人數加贈麗香苑自助早餐。客房內有100公分高Hovii熊迎賓，以及隨處可見超萌的花露露及HOVII熊身影，還有價值超過兩千元的豐富周邊商品，包括HOVII熊布偶、彩色鉛筆組、花露露專利不灑泡泡瓶、好朋友磁鐵組及望遠鏡等。另可享衛武營花露露的童樂節目購票85折優惠 (300元以下票價不適用)。

福華大飯店與衛武營的聯名住房活動也拓展到全台，從北到南的福華大飯店集團同步推出「童樂衛武營、旅住在福華」親子主題房，入住此專案可享豐富的花露露及HOVII熊周邊贈禮。例如溪頭福華渡假飯店，此專案可入住全新改裝完工的客房，加碼贈送溪頭自然教育園區門票2張。

台北花園大酒店跨界攜手國立臺灣博物館祭出「臺灣博物館主題房」，將博物館的主題、氛圍帶入客房中。像是館內華麗的建築紋飾結合百年典藏，結合喜愛旅行的博物館精靈們如黃虎旗、黑長尾雉、臺灣水鹿等，舊木料復古燈具、金色鐵道部紋飾的杯具妝點，讓旅人輕鬆探索這座城市。每房加贈旅艋舺、遊西門歷史古蹟紙模型一份。