今「小暑」吃紅龍果消暑 11品種大公開 還有珍稀綠、黃色

今天迎接24節氣中的小暑。「農業部」臉書粉專今天表示，「小暑過，一日熱三分」，表示小暑節氣過後，天氣會一天比一天熱，可品嘗夏季當令消暑聖品紅龍果。除了常見的紅色紅龍果，也有稀有的綠色、黃色紅龍果。

紅龍果品種大公開。農業部列出11種。目前栽培面積最廣的紅肉品種「大紅」，果實大且肉色深紅而得名，果形偏圓，果實風味帶有蜜香。目前風味口感最優的品種「小甜甜」，皮色桃紅色，肉色紫紅色，果皮不帶細刺，其果肉爽脆，帶有甘蔗甜味。

「石火泉」果肉有香氣，果皮套袋後具有亮感與美麗的呈色。「富貴紅」又名「450」，皮色玫瑰紅色，肉色紫紅色，果形長橢圓形；因較易萎黃而不耐貯藏，加上易裂果，栽培者漸少。「無刺」枝條上的刺為短刺，幾乎接近無刺狀態，因而得名；肉色紅色，但外觀近似白肉種，成熟後鱗片仍為綠色。

「黃皮白肉」皮色為黃色，果肉酸度較高，果肉白色呈果凍狀，風味口感遜於一般的白肉種或紅肉種。「蜜玄龍」與「大紅」為姐妹品系，果形圓稍偏長形，和大紅比起來肉色較淡，果肉較脆，香氣較濃。

「蜜龍」皮色是橙色或橙紅色，果肉帶有甘蔗甜味，口感清爽甜美。「蓮花」似蓮花而得名，果肉帶有香氣，風味與口感均佳；常需要人工授粉才容易有大果，故栽培者並不多見。「青龍」最佳賞味期，果實成熟時，果皮仍呈綠色狀態；果肉有紅色與白色兩種，青龍白肉的果實風味比較淡，青龍紅肉的口感則較軟爛。

「雙色」果肉呈現紅白兩色，有紅色在外圈或是白色在外圈等多種，統稱為雙色；果實酸度低，口感兼有白肉的爽脆與紅肉的香甜，果皮顏色較無光澤，皮薄。

至於紅龍果挑選方式，農業部表示，選購紅龍果時，需要注意果皮顏色及外觀。如希望能立即食用，挑選果皮顏色均勻、鱗片尾端呈少許綠色、果萼端（縮口處）果皮皺則成熟度較佳。如果沒有要立即食用，可挑選鱗片尾端呈綠色、果萼端果皮較平的紅龍果，其成熟度較低，可存放較久。