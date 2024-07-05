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匯121萬放人了！基隆漁船遭日留置 船長等二人安全回船上

我漁船遭日艦登檢留置 漁業署：船長已平安返抵漁船

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
基隆八斗子籍「福洋266號」漁船今遭日本水產廳公務船登檢、扣船。記者游明煌／翻攝
基隆八斗子籍「福洋266號」漁船今遭日本水產廳公務船登檢、扣船。記者游明煌／翻攝

我國基隆籍「福洋266號」漁船今（5）日凌晨於北緯28度55分、東經126度02分遭日本公務船登檢，並將盛姓船長、洪興輪機長二人帶離漁船進行調查。農業部漁業署稍早表示，經漁業署與外交部向日方交涉，船長已於台灣時間17時34分平安獲釋，並已返抵漁船。

漁業署指出，「福洋266號」為基隆籍鎖管棒受網漁船，本航次於6月25日自基隆八斗子漁港出港作業，該船上有2名台籍船員、6名印尼籍船員，漁業署漁業監控中心於7月4日21時許發現該船超出護漁範圍後，即聯繫該船船主，並透過基隆漁業通訊電臺通知船長，該船後於5日凌晨於就在該海域地點遭日本公務船登檢，並將船長帶離漁船於日本公務船上進行調查，漁船與日本公務船則停留在原地。

漁業署說，經漁業署、外交部與日方積極交涉，並由基隆區漁會轉知船主提出擔保金後，日方已於台灣時間17時34分釋放船長，人船均安。漁業署也呼籲，漁船作業時應注意相關作業位置與安全，如有發現他國公務船干擾請通報漁業通訊電台或撥打118。

基隆 日本 漁業署

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