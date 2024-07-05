「全家行動購」限量開賣《陳耀訓．麵包埠》精品鳳凰酥
沒有搶到「蛋黃酥界的愛馬仕」之稱的紅土蛋黃酥也沒關係，《陳耀訓．麵包埠》今年度全新力作「鳳凰酥」將在全家便利商店限量開賣！繼春節期間推出，帶動消費者搶購風潮，為回應粉絲們敲碗期待，此次再回歸販售，7月8日上午10點起於「全家行動購」線上通路開賣，限定優惠價599元，數量有限售完為止。
有別於傳統鳳凰酥以冬瓜鳳梨餡為主體的做法，《陳耀訓．麵包埠》「鳳凰酥」使用丹麥LURPAK奶油與熊本麵粉製成外皮，風味香醇、口感酥綿；內餡以金鑽鳳梨餡，融入紅土醃漬30天而成的鹹蛋黃，金鑽鳳梨酸甜交織鹹蛋黃的鹹香，達到鹹酸甜完美平衡的風味，只要打開「全家」APP就能免排隊輕鬆買，後續也將於「全家」紙本預購型錄上販售，饕客們務必密切關注。
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