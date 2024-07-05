信誼《劍獅出巡》兒童劇經典重現！8月臺北、臺南兩地巡演

2018年是信誼基金會40歲、信誼幼兒文學獎30歲生日，特別邀請兒童戲劇專家王友輝老師擔任顧問，邀請充滿熱情的傑出劇場人，跨界合作將文學獎獲獎作品《劍獅出巡》圖畫書以互動兒童劇進行再演繹，並於第30屆頒獎典禮當天在信誼好好生活廣場知新劇場首演。2019年展開北、中、南巡演，場場爆滿，留下許多親子回響。今年適逢臺南400年，原班人馬再度聚集，在地作者劉如桂筆下的尋劍之旅，融合童趣與歡樂，原汁原味呈現，向親子觀眾傳遞在地文化與生活經驗，領會臺南安平的守護精神。

每年8月是感謝父親、祝福父親的月份。源起於台南的永豐餘集團今年適逢100周年、正逢臺南400年，故選在8月間，以講述臺南安平守護神故事的經典兒童劇《劍獅出巡》為代表，向象徵家庭守護神的「父親」傳達感謝與祝福。

8月2日起展開臺北、臺南兩地巡演，先在臺北信誼好好生活廣場知新劇場舉行一連3日的演出，8月23日再移師到臺南市立圖書館新總館舉行3日演出。北、南兩地將串起近1,400位親子對百年劍獅「辟邪守護」文化意涵的了解與珍視。

《劍獅出巡》兒童劇是信誼基金會40周年、信誼幼兒文學獎30周年獻給親子的兒童劇禮物，劇本選自信誼幼兒文學獎得獎圖畫書《劍獅出巡》，也是開啟臺南童書創作者劉如桂「劍獅系列故事」的序曲。劉如桂以臺南安平小鎮為背景，藉由民間習俗中常見的避邪物「劍獅」，透過圖畫書活潑的形式轉化成奇幻故事，帶領孩子認識臺灣民俗文化中的安平守護神「劍獅」的意涵，為孩子的想像世界注入有生命力的地方文化元素。

信誼基金會營運長廖瑞文表示，信誼基金會長年經營「小袋鼠說故事劇團」，一直為孩子尋找好故事、說一個好故事，不拘泥以圖畫書表現的方式，透過新創戲劇發展立體化的閱讀，可以深化兒童劇與閱讀的內涵。

今年《劍獅出巡》兒童劇經典重現，除了原班人馬兒童戲劇專家王友輝擔任顧問老師、獲選2019-2020年台中國家歌劇院駐館藝術家的林孟寰編劇（也是電視劇《通靈少女》編劇）、活躍於音樂劇、兒童劇團的周浚鵬導演、2017年獲得World Stage Design世界劇場設計展新銳設計組燈光設計組金獎的舞台總監藍靖婷，以及入圍2017年WSD世界劇場設計大賽的舞台設計謝均安與偶戲演員李書樵、陳佳豪、盧侑典等，集合燈光、音樂、服裝、戲偶等專業合作的優秀團隊再度匯集之外，今年也加入多位演技精湛的新血演員，包括王婷、邱忠裕、高振庭、賴澤儀等，新舊卡司將一起巧妙詮釋這齣處處充滿驚喜的故事劇，重現本土民俗文化的美好。

信誼近年來積極透過跨界合作將圖畫書轉化成不同表現形式及風貌，廖瑞文指出，《劍獅出巡》親子故事劇場集結圖畫書、互動舞台劇、音樂等形式結合，劍獅戲偶的臉部加上舞獅、身體是布袋戲戲偶的特質，形成了獨特又創新的戲偶設計，傳遞出傳統文化特色融合的可貴之處外，舞台設計取材自臺南安平巷弄，以三面式環繞舞台呈現古意盎然的紅磚巷，再巧妙運用燈光及剪影的轉換，營造出景深的空間想像，時而又帶著神秘奇幻的氛圍，打造出沉浸式的劇場感。再加上演員操作劍獅戲偶，同時也扮演劇中的人類角色，透過說書人、光影效果、偶戲道具，與觀眾近距離的互動，為作品注入新鮮活潑的能量。

廖瑞文強調，《劍獅出巡》兒童劇是一場孩子不用安靜觀賞的互動劇，他回憶在2018年首演時，很多對於故事早已滾瓜爛熟的熱情孩子們在現場不斷「劇透」 跟「爆雷」，甚至搶著跟台上演員互動對話，讓現場笑聲不斷，期待今年劍獅迷和尚未成為劍獅迷的親子們，都能一起到劇場欣賞這場互動式的故事立體化閱讀饗宴。

廖瑞文並指出，無論劇組到哪裡演出，孩子始終是思考的重點，特別挑選大小適中的演出場地，為了就是能給孩子充分互動的機會，讓孩子打開感官，深入體驗，再一次拉近與作品的距離。巡演期間，也將舉辦「劍獅」主題書展、作者簽書會、劍獅面具彩繪DIY等活動，希望透過故事戲劇演出、圖書出版、閱讀推廣、創作活動，讓孩子有更多元的體驗，對在地文化有更深入的認識。

深受在地民俗文化影響的圖畫書作者劉如桂，熱衷運用生活文化裡的有趣事物和元素創作，希望透過說故事的方式，讓這些事物和元素變得更有趣，繼《劍獅出巡》之後，相繼融入「太極圖」、「乞龜」等民俗元素，陸續創作《劍獅擒魚》、《劍獅祈福》圖畫書。今年《劍獅出巡》更新推出中英雙語朗讀版，還搭配故事配樂，讓小讀者更容易融入劍獅的奇幻情節。而劍獅系列故事《劍獅出巡》、《劍獅擒魚》、《劍獅祈福》更憑藉帶來的文化意涵「避邪守護」及「納福平安」，入選臺南市圖今年特別企畫的「臺南400好書選」。