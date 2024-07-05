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放暑價！晶華酒店「孩童免費住」 再贈1800元運動禮包

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
抓住暑假商機，台北晶華即日起至8月31日推出「小晶靈運動會」住房專案。圖/晶華酒店提供
抓住暑假商機，台北晶華即日起至8月31日推出「小晶靈運動會」住房專案。圖/晶華酒店提供

今夏全球體壇盛事「第33屆夏季奧林匹克運動會」將在法國巴黎盛大舉行，台北晶華酒店也於即日起至8月31日推出「小晶靈運動會」住房專案共襄盛舉，邀請房客透過射箭、迷你高爾夫、棒球、游泳與韻律體操等闔家共玩的親子活動，體驗運動的樂趣。此專案安排入住13坪豪華客房、隔日自助早餐，以及雲天廊全天候餐飲服務，兩人成行每人每晚4,400元起，每房再贈一位6歲以下孩童免費入住，續住享優惠價8折起。

「小晶靈運動會」特別設計多個仿真體驗奧運的場景，7至8月的每周五、六下榻飯店的大小房客皆可報名參加。包括地下三樓健身俱樂部的「韻律體操」，特聘專業教練指導讓小朋友舞動身體、培養律動感；五樓兒童遊戲室規劃了「迷你高爾夫」、「九宮格投球賽」和「射箭」三項需要專注力的運動；頂樓游泳池則推出涼爽消暑的水上活動。每輪賽事結束後，將根據積分評選出前三名並頒發獎牌與獎狀，讓孩子們感受比賽的刺激與獲獎的喜悅。此外，飯店也準備了靜態的運動主題著色課程。

選擇「小晶靈運動會」住房專案，將再贈價值1,800元的迎賓禮包，內含競賽背心與專屬識別證、特製毛巾、盥洗包，以及造型時尚的運動水壺。相關資訊可洽：02-2523-8000，或上網查詢：https://member.silkshotelgroup.com/RT

選擇「小晶靈運動會」住房專案，將會獲贈價值1,800元的迎賓禮包，內含競賽背心、特製毛巾、專屬識別證、運動水壺，以及盥洗包。圖/晶華酒店提供
選擇「小晶靈運動會」住房專案，將會獲贈價值1,800元的迎賓禮包，內含競賽背心、特製毛巾、專屬識別證、運動水壺，以及盥洗包。圖/晶華酒店提供
「小晶靈運動會」住房專案邀請房客透過射箭、迷你高爾夫、棒球、游泳與韻律體操等闔家共玩的親子活動，體驗運動的樂趣。圖/晶華酒店提供
「小晶靈運動會」住房專案邀請房客透過射箭、迷你高爾夫、棒球、游泳與韻律體操等闔家共玩的親子活動，體驗運動的樂趣。圖/晶華酒店提供

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