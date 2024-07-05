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貝克漢之子再現融合魅力！HUBLOT藍陶瓷表款 動感上手

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
年僅25歲的Brooklyn Peltz Beckham儼然已繼承衣缽、成為新一代的英國模特兒，並配戴Hublot 靛藍陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
年僅25歲的Brooklyn Peltz Beckham儼然已繼承衣缽、成為新一代的英國模特兒，並配戴Hublot 靛藍陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供

超級明星同樣也有「外溢」效益，最明顯的莫過於逐漸長成的「星二代」，承繼了上一代的光芒、蓄勢待發，一如身為足球天王貝克漢（David Beckham）和時尚設計師維多莉雅貝克漢（Victoria Beckham）的長子Brooklyn Peltz Beckham，一舉一動也開始為歐美媒體注意。

1999年出生、年僅25歲的Brooklyn Peltz Beckham儼然已繼承衣缽、成為新一代的英國模特兒。不僅人生「贏」在（品味）起跑點，Brooklyn Peltz Beckham也在2022年時與另一半Nicola Peltz Beckham走入婚姻關係，寵妻、愛妻之餘，甚至將另一半姓氏Peltz也加入自己名字、因此全名成為Brooklyn Peltz Beckham，一時傳為佳話。

而近日坎城國際創意節「Live eats with Brooklyn Peltz Beckham」活動中，Brooklyn Peltz Beckham除了以棒球帽搭配白色T恤的愜意造型現身，更讓人發現他手上配戴了一只宇舶（Hublot）的Big Bang Integrated靛藍陶瓷計時碼表，絲毫不讓同為運動表代言人的老爸貝克漢專美於前。

這只表款具有宇舶獨家研發的高科技亮彩陶瓷，其硬度是精鋼的2至3倍、重量則減輕約30%。陶瓷由於低導熱性、輕盈，因此即便這只表款為42毫米、上手時也將比一般的金屬表款輕快不少，並有魔力黑、深藍和靛藍，銀灰和沙礫色多種色彩。

Big Bang Integrated靛藍陶瓷計時碼表的Unico HUB1280自動上鍊飛返計時機芯則是另一特色，具有多項創新科技的計時碼表機芯共由354個零件組成，開放式面盤更讓計時碼表運作時、可讓人欣賞零件的輪轉、開闔、運作動態；同時Hublot同時也有Big Bang Integrated金屬陶瓷鍊帶計時碼表，以拋光黑陶瓷搭配品牌獨家「皇金」與鈦金屬，同樣使用Unico HUB1280機芯，整體開放、通透、活力，或也如Brooklyn Peltz Beckham的未來、星途看漲。

Brooklyn Peltz Beckham。圖／宇舶表提供
Brooklyn Peltz Beckham。圖／宇舶表提供
宇舶表Big Bang Integrated 沙礫米陶瓷鍊帶計時碼表，價格店洽。圖／宇舶表提供
宇舶表Big Bang Integrated 沙礫米陶瓷鍊帶計時碼表，價格店洽。圖／宇舶表提供
Big Bang Integrated金屬陶瓷鍊帶計時碼表以拋光黑陶瓷搭配品牌獨家「皇金」與鈦金屬，冷凝或溫暖。圖／宇舶表提供
Big Bang Integrated金屬陶瓷鍊帶計時碼表以拋光黑陶瓷搭配品牌獨家「皇金」與鈦金屬，冷凝或溫暖。圖／宇舶表提供
由於低導熱、加上經打磨修飾，讓陶瓷表帶配戴時帶來舒適體驗。圖／宇舶表提供
由於低導熱、加上經打磨修飾，讓陶瓷表帶配戴時帶來舒適體驗。圖／宇舶表提供
Hublot Big Bang Integrated深藍陶瓷鍊帶計時碼表，價格店洽。圖／宇舶表提供
Hublot Big Bang Integrated深藍陶瓷鍊帶計時碼表，價格店洽。圖／宇舶表提供

另一半 婚姻 設計師

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