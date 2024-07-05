貝克漢之子再現融合魅力！HUBLOT藍陶瓷表款 動感上手

超級明星同樣也有「外溢」效益，最明顯的莫過於逐漸長成的「星二代」，承繼了上一代的光芒、蓄勢待發，一如身為足球天王貝克漢（David Beckham）和時尚設計師維多莉雅貝克漢（Victoria Beckham）的長子Brooklyn Peltz Beckham，一舉一動也開始為歐美媒體注意。

1999年出生、年僅25歲的Brooklyn Peltz Beckham儼然已繼承衣缽、成為新一代的英國模特兒。不僅人生「贏」在（品味）起跑點，Brooklyn Peltz Beckham也在2022年時與另一半Nicola Peltz Beckham走入婚姻關係，寵妻、愛妻之餘，甚至將另一半姓氏Peltz也加入自己名字、因此全名成為Brooklyn Peltz Beckham，一時傳為佳話。

而近日坎城國際創意節「Live eats with Brooklyn Peltz Beckham」活動中，Brooklyn Peltz Beckham除了以棒球帽搭配白色T恤的愜意造型現身，更讓人發現他手上配戴了一只宇舶（Hublot）的Big Bang Integrated靛藍陶瓷計時碼表，絲毫不讓同為運動表代言人的老爸貝克漢專美於前。

這只表款具有宇舶獨家研發的高科技亮彩陶瓷，其硬度是精鋼的2至3倍、重量則減輕約30%。陶瓷由於低導熱性、輕盈，因此即便這只表款為42毫米、上手時也將比一般的金屬表款輕快不少，並有魔力黑、深藍和靛藍，銀灰和沙礫色多種色彩。