史上最獵奇新飲品「芒果河粉」！好丘芒果系貝果也登場
夏天，是金黃酸甜芒果的季節，各飲品甜點業者紛推芒果系列新品，其中，萬波島嶼紅茶6月推出「楊枝甘露」和「芒果冰沙」兩款芒果系列飲品，短短不到一個月的時間全台銷售近10萬杯，平均每天賣出3千杯，接下來再推史上最獵奇的芒果飲品「芒果河粉」。
萬波的「芒果河粉」是以芒果冰沙為基底，加入椰漿增添香氣，再放入以牛奶為主要材料製作的「牛奶河粉」，吃起來滑溜順口，口感十足，搭配香甜的芒果冰沙，清涼涮嘴。全台統一售價中杯75元、大杯85元。
好丘Good Cho’s也迎來芒果季，以100%台灣在地芒果領軍，具有冰淇淋風味的「芒果香草乳酪貝果」消暑回歸，與使用大量新鮮芒果、做工繁複口感極具層次變化的「芒果海灘厚醬貝果」同步登場。前者特選台灣芒果乾，經過72小時低溫乾燥處理，拌入滑順的奶油乳酪中，外觀手工畫上品嘗芒果時的格狀刀紋，營造出水果冰淇淋般清爽與濃郁交織的夏季新風味。
夏季限定版的「芒果海灘厚醬貝果」，則以略帶鹹味的奶油乳酪抹醬，大塊新鮮芒果夾在其中，再加上焦糖餅乾脆粒，更添加層次感。此新品一推出即吸引排隊人潮，目前只在「好丘On The Road在路上」東門店獨家販售，每日限量。
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