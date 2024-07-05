統一企業集團7-ELEVEN第7000店！「首府門市」承先啟後耀台南

統一企業集團奠基台南，以生活服務平台傳承相伴社會近一甲子之際，今年台灣7-ELEVEN第7,000店「首府門市」將於7月10日閃耀開幕。時值台南建城400年，統一企業集團秉持創辦人高清愿先生「積極開創」精神，7-ELEVEN、康是美、星巴克創造更形豐富且美好的消費體驗，為生活產業再立新維風貌。

統一企業集團積極發展7-ELEVEN、康是美、星巴克等生活品牌，攜手提供美好、美麗與美食優質生活。台灣7-ELEVEN第7,000店「首府門市」，與康是美、星巴克聯合展店，團隊費時一年打造創新複合生活平台，滿足多元生活體驗。

7-ELEVEN「首府門市」外觀以橘色漸層鏤空窗花和金色弧形線條為設計特色，致敬台南古都歷史風華之餘，更期勉統一企業集團永續發展與生生不息的企業精神。門市內融合台南古都風姿雍雅，展演OPEN!家族全新肖像，亦引入超級市場等多元複合業態，並獨家嚴選展售台南文創專區及在地特色品牌生活選物，更領先業界導入電動車使用的「E-HERO 3移動式充電機器人」，期為城市豐裕底蘊再添活力心情。

康是美「首府門市」以橘色玻璃帷幕精心打造外觀，融合鹽埕在地和洋混合風格的建築特色，透過玻璃及多層次金屬網的線條組合，引入自然光線，彰顯蓬勃生命力。店內櫃台設計以玻璃磚為基調，引進國際專櫃級保養品及專業醫美商品，精選國際彩妝與香水等超過50個美妝品牌，結合彩妝師免費試妝諮詢服務。同時配置專業藥師，並與CANDO合作，進口超過4,000項日本雜貨，結合高端髮品及生活用品，滿足在地消費者對健康與美麗的追求。

星巴克「首府門市」為首家結合鹽山白雪美景概念設計，因臨近鹽埕出張所為早期鹽場所在，將曬鹽意象襯托出潔白如雪般的場景，外觀以玻璃穿透帷幕為主體，如鹽山般的雪白色線條點綴，打造夢幻如雪般的門市。

歡慶台灣7-ELEVEN第7,000家「首府門市」全新里程碑，全台7-ELEVEN門市同慶於7月10日至7月16日陸續推出系列歡慶活動，除全店指定商品優惠、使用指定支付工具享單筆滿額立折、滿額贈禮等，於7月12日至7月16日指定商品消費滿250元再送刮刮卡1張（可累贈，限量送完為止），張張有獎，還有機會抽中7,000店紀念黃金（11台兩）。活動詳情請見官方網站說明。

●統一企業集團「首府門市」店址 :

7-ELEVEN：台南市南區新和東路138號

康是美：台南市南區新和東路132號