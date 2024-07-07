棒球勝利女神！力壓「李多慧」爆紅人氣隊員竟是她



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「中職啦啦隊成員」話題的網路聲量表現，帶您了解最受熱議的中職啦啦隊成員。

中華職棒今年6隊激烈對壘，在場上球員精采對決之際，場邊的「勝利女神」們也是話題不斷，不論是令人耳目一新的編舞，還是豪華到不行的新陣容，都受到不少網友關注，但究竟最受到網友們討論的啦啦隊成員是哪些呢？一起來看看吧！

小龍女「林襄」、「李多慧」辣翻全場 「一粒」爆紅全場成「粒寶樂園」

▲ 網議TOP8中職啦啦隊員 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友討論中職啦啦隊的話題，可以發現「林襄」是最受關注的成員，在加盟味全龍啦啦隊後，正式成為「小龍女」的她引來不少外界的關注，而林襄與李多慧的「夢幻同框」更讓不少粉絲叫好，但也有網友心疼地談到林襄肉眼可見的變瘦許多，襄民更是喊話道「還是漂亮啦，只是希望不要瘦到不健康了」、「好好吃飯顧健康啦QQ」，希望偶像在為別人加油同時，也應該為了自己加油，在外界輿論下勇往直前。

而台鋼雄鷹旗下的「WING STARS」隊員「一粒」則因著葉保弟應援曲而爆紅，有著高學歷、超仙氣質的她成為新一代的啦啦隊女神，讓每次比賽都成為「粒寶樂園」，網友紛紛大喊「粒家軍集合！」，大讚一粒「表情有練過！同樣的動作旁邊的表情就沒這麼 電人」、「她跳的葉保弟（應援曲）真的最好看」，但也有網友認為一粒初出茅廬便迅速爆紅，未來十分令人期待，希望她能在接下來的應援中更加成長，擄獲更多球迷的心。

另外，可說是「中職最大咖」的李多慧憑藉超群的舞力與熱情洋溢的可愛表情紅遍台灣，不光廣告代言接到手軟，更上傳個人單曲《Nevertheless》，並嘗試跨足演藝圈、影視圈，今年擔任味全龍啦啦隊雙隊長之一的她，被不少粉絲盛讚「舞蹈始終是她的強項，真的無人匹敵」、「她跳舞真的還是中職最強」，而她首次嘗試的「蕾絲矇眼」舞蹈更獲得眾多的關注，有人稱讚「讓小龍女上升了不少層次」，也讓許多網友更加期待她下一次的演出。

你喜歡的啦啦隊員上榜了嗎？除了上述隊員們，也有不少人一起為了營造比賽氣氛努力應援，希望所有球迷們都能得到最好的觀賽體驗，努力讓所有人看得開心滿足，讓我們一起為中華職棒加油！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「中職啦啦隊成員」相關討論則數。

觀測期間：2024/03/18-2024/06/18，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、部落格、新聞（排除抽獎文）

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