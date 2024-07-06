濃香四溢的消暑救星！各種「超商霜淇淋口味」帶你對抗酷熱



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「超商霜淇淋口味」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的超商霜淇淋口味排行。

炎炎的夏日將至，許多人喜歡在熱辣的下午來上一根細密綿滑的霜淇淋，看著在舌尖慢慢融化的甜筒，不僅是味蕾上的極致享受，更帶走了酷熱的暑氣。不少超商看準民眾在夏天的需求，紛紛推出品項各異的霜淇淋來吸引消費者，因此本次我們就蒐羅了網友熱議的「超商霜淇淋口味」，一起看看網友們都喜歡那些甜膩可人的好滋味吧！

「抹茶」混搭「巧克力」凸顯茶香尾韻 「藍莓」與「牛奶」清新舒爽

▲ 網友熱議TOP8超商冰淇淋口味 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「超商霜淇淋口味」相關話題的討論，可以發現許多網友都是「抹茶控」，十分喜愛抹茶濃郁的茶香，就有網友表示「尾韻有個淡淡抹茶苦味，還不錯」、「靜岡抹茶不錯吃」，甚至認為抹茶口味就是最好吃的口味，直言「抹茶第一名，抹茶好好吃」。

而「抹茶+巧克力」的雙口味也被不少網友點名，大讚「超好吃，巧克力偏苦能夠提出抹茶味道」、「加巧克力真的有中和甜膩感」，十分推薦喜歡抹茶的人去嘗試看看！

酸甜清爽的「藍莓」也是眾多網友喜愛的口味之一，有一名網友在嘗試過後驚喜說道：「個人還蠻喜歡的，曾經吃過的水果系霜淇淋來說，這個有擠進前三」，甚至有網友認為「我覺得超好吃…水果口味第一名」。

更有網友推薦覺得單吃藍莓太酸的人可以嘗試看看搭配「牛奶」口味，說道「牛奶加藍莓讓口味更有層次」、「搭牛奶超好吃」，不同的口味混搭蹦出全新滋味！

此外，還有部分網友提到「優格」與「草莓」的絕妙搭配，直呼這就是夏天的味道，稱讚道「偏清爽的雪酪口感，彷彿預告夏天來了」、「草莓優格清清爽爽的好棒」，而除了口味外，不少人覺得充滿少女心的粉紅色十分吸睛，紛紛說道「好漂亮的顏色」、「顏色也太可愛」，讓網友直呼不容錯過！

你也喜歡濃香可口的霜淇淋嗎？看完上述入榜的各式口味，你是否也蠢蠢欲動的想買來嘗試看看？讓霜淇淋的甜蜜溶化在舌尖，為平凡的日子增添一絲幸福，一起享受霜淇淋的美好滋味吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「超商霜淇淋口味」相關討論則數。

觀測期間：2024/03/11-2024/06/11，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、部落格、新聞、Podcast評論、地點評論（排除抽獎文）

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