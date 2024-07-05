「時尚仙人」蒂妲史雲頓首度訪台 演繹傳奇服裝致敬義大利名導

威尼斯影展終身成就獎得主、英國演員蒂妲史雲頓8月將首度來台，帶來演繹傳奇服飾向義大利名導巴索里尼（又譯帕索里尼）電影致敬的作品，也是此作品首次跨出歐洲的亞洲首演。

「親愛的帕索里尼」（Embodying Pasolini）由時尚歷史學家奧利維亞薩亞（Olivier Saillard）所構思，為結合電影、時尚、歷史的華麗呈現作品。

台北表演藝術中心透過新聞稿分享，創作團隊挑選巴索里尼經典電影中，如「伊底帕斯王」、「十日談」、「馬太福音」等出現過最具影響力的近30件服裝擔綱演出，而奧利維耶薩亞與蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）則在舞台上重新賦予它們靈魂。

他們從箱子中取出這些服裝，依序穿上或凝視，在觸摸與眼神中，這些服裝彷彿不是「物件」，而是栩栩如生的角色。

巴索里尼（Pier Paolo Pasolini）是20世紀義大利具影響力和爭議的電影導演與詩人，一生拍過12部長片，獲得包括柏林金熊獎、坎城、威尼斯等3大影展獎項肯定及影評人的推崇。

他的作品如「馬太福音」和「索多瑪的120天」等，在視覺和敘事上有著極高的藝術成就，還挑戰當時的社會道德觀和審查制度。他毫不避諱地抨擊社會的不公、反對消費主義，還有對宗教、學生的批判，這使得他在藝術成就之外，也經常成為爭議的焦點。

「親愛的帕索里尼」表演中所出現的戲服，是由2度獲得奧斯卡最佳服裝設計獎的設計師達尼洛唐納蒂（Danilo Donati）為帕索里尼的電影特別設計，這些服裝不僅是電影道具，更是電影靈魂的一部分。

蒂妲史雲頓表示：「當你觸摸『坎特伯雷故事集』中巴索里尼本人穿過的服裝時，你仍然能感受到它的顫動；當談到『索多瑪的120天』的服裝時，每個人都會感受到一種令人興奮和危險的感覺。」

奧利維亞薩亞指出：「劇服是服裝的極致，每一件衣服只為了一部電影而生。但我們的想法是分析電影結束後，服裝還能夠提供什麼、不能提供什麼。」

這場表演中，沒有劇情、也沒有事件，服裝從演員的身體抽離開成為主角，而蒂妲史雲頓成為完美的載體，她隱藏在布料後面，以揭示服裝的另一面。

「親愛的帕索里尼」將於8月23日至25日在台北表演藝術中心藍盒子演出，是作品繼在義大利、法國、希臘引起熱烈迴響後，首度跨出歐洲，於台北帶來亞洲首次、同時也是獨家的演出。作品將於7月17日開放北藝會員預購、7月24日全面啟售。