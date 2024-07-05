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落單、混搭？更獨特！Camper X Sunnei只賣單鞋不成對

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
先前米蘭時裝周期間，Camper並廣邀各方名人、KOL穿戴全新聯名鞋款，展現各自品味與個人風格。圖／翻攝自IG@camper（合成圖）
先前米蘭時裝周期間，Camper並廣邀各方名人、KOL穿戴全新聯名鞋款，展現各自品味與個人風格。圖／翻攝自IG@camper（合成圖）

孤單是人類生存永恆面對的問題，然而並非只有成雙成對才圓滿，落單、展現獨特存在，也可以更加精彩、獨一無二。西班牙時尚鞋履品牌Camper與義大利品牌Sunnei合作推出Forone系列，全數鞋履都採「單只」發行，自由配對、創意無限。

這次的合作其實原則一款Camper在1990年代的經典設計，當時Camper曾在1996年推出「Trins」系列：以三只不同鞋色鞋款組成，每一只鞋款都可左右腳穿著、因此將可混搭出6種色彩組合；身為義大利品牌的Sunnei，因此以此系列為靈感，同時從義大利文中的諺語「Due piedi in una scarpa」（一隻鞋中的兩隻腳）出發，意指雖然將兩隻腳塞進一只鞋將帶來不適、但進而鼓勵人突破框架、敢於探索全新可能。

鞋款將採用耐磨橡膠外底與100%再生棉鞋面緊密縫合，同時內襯並搭配記憶棉鞋墊，因此長久使用後將記住左右腳結構，進而打造出隨心所欲的自由實驗風格。全系列Forone鞋款將有紅、米、綠、藍與芥末合計五色，單只訂價各為4,280元，可自由左右腳配色，並已於全台Camper門市、正式販售。

先前米蘭時裝周期間，Camper並廣邀各方名人、KOL穿戴全新聯名鞋款，展現各自品味與個人風格。圖／翻攝自IG@camper
先前米蘭時裝周期間，Camper並廣邀各方名人、KOL穿戴全新聯名鞋款，展現各自品味與個人風格。圖／翻攝自IG@camper
CAMPER Forone系列芥末色休閒鞋4,280元（單只）。圖／喜事國際提供
CAMPER Forone系列芥末色休閒鞋4,280元（單只）。圖／喜事國際提供
先前Camper與Sunnei共同發表此一系列時，並假米蘭的Cassina Project藝廊打造了7乘8的金字塔與藝術裝飾，發人深省。圖／翻攝自IG@sunnei（合成圖）
先前Camper與Sunnei共同發表此一系列時，並假米蘭的Cassina Project藝廊打造了7乘8的金字塔與藝術裝飾，發人深省。圖／翻攝自IG@sunnei（合成圖）
CAMPER Forone系列米色休閒鞋4,280元（單只）。圖／喜事國際提供
CAMPER Forone系列米色休閒鞋4,280元（單只）。圖／喜事國際提供

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