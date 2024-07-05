快訊

籃球／痛批新聯盟制度沒考慮整體環境 前PLG執行長：別假裝扛大旗

正國會開鍘！違反派系重大決議 陳亭妃遭除名

華航eMALL商城推暑期活動 滿額抽機票直飛西雅圖

攝影中心／ 記者季相儒／ 桃園機場即時報導
華航利用機上汰除救生衣，回收再製成時尚永續救生衣包，此次推出全新 3.0 款式「Rebirth 輕旅包」，選材搭配透風帆布減輕重量，攜帶無負擔，售價 TWD 3,800 元。圖／中華航空提供
華航利用機上汰除救生衣，回收再製成時尚永續救生衣包，此次推出全新 3.0 款式「Rebirth 輕旅包」，選材搭配透風帆布減輕重量，攜帶無負擔，售價 TWD 3,800 元。圖／中華航空提供

華航空eMALL商城現正舉辦「來華航eMALL一夏 滿額抽機票 送你出國遊」暑期優惠活動，自即日起至8月31日止，凡單筆訂單結帳金額滿1680元，即可獲得1次機票抽獎資格，帶回心愛商品的同時，還有機會抱走華航直飛西雅圖來回機票大獎。

華航Logo商品不斷推陳出新，利用機上汰除的救生衣回收再製，變身時尚永續救生衣包，每每上架都造成搶購潮，這次再推出全新3.0款式「Rebirth輕旅包」，包款特別設計為長30公分、寬10公分、高22公分大小適中的郵差包，選材搭配透風帆布減輕重量，攜帶無負擔，讓旅途更加輕鬆便利，售價為3800元。另外還有中華航空經典鴨舌帽、襯衫式機能Polo衫、商務艙綜合纖果禮盒等多項周邊商品提供選購。

活動期間精選商品優惠，包含適合全家大小FUN鬆一夏的Switch OLED瑪利歐紅版主機，搭配熱門遊戲軟體瑪利歐賽車8，超值組合只要10480元，數量有限，售完為止；想要來場浪漫的夏日歐風約會，絕對不能錯過法國經典廚具品牌LE CREUSET，山茶花鐵鍋、早餐碗、餐叉組、英式馬克杯組等，推出活動限時特價最低899元起。購買指定商品再加贈精美好禮，更多商品歡迎上華航eMALL選購。

華航商務艙綜合纖果禮盒，使用自然無調味的爽脆雙堅果，低溫烘焙，非油炸更健康，讓您隨時復刻旅途中的美好，售價 TWD 1,200 元。圖／中華航空提供
華航商務艙綜合纖果禮盒，使用自然無調味的爽脆雙堅果，低溫烘焙，非油炸更健康，讓您隨時復刻旅途中的美好，售價 TWD 1,200 元。圖／中華航空提供

機票 華航 西雅圖

延伸閱讀

搶夏季暑期商機 燦坤、全國電祭優惠搶市

航空業今年獲利挑戰新高 華航、長榮航有望大豐收

西雅圖直飛搶客 華航限定彩繪列車今首度桃捷亮相

影／華航台北-西雅圖7月14日開航 直飛彩繪彩繪現身桃捷列車

相關新聞

「時尚仙人」蒂妲史雲頓首度訪台 演繹傳奇服裝致敬義大利名導

威尼斯影展終身成就獎得主、英國演員蒂妲史雲頓8月將首度來台，帶來演繹傳奇服飾向義大利名導巴索里尼（又譯帕索里尼）電影致敬...

落單、混搭？更獨特！Camper X Sunnei只賣單鞋不成對

孤單是人類生存永恆面對的問題，然而並非只有成雙成對才圓滿，落單、展現獨特存在，也可以更加精彩、獨一無二。西班牙時尚鞋履品...

華航eMALL商城推暑期活動 滿額抽機票直飛西雅圖

中華航空eMALL商城現正舉辦「來華航eMALL一夏 滿額抽機票 送你出國遊」暑期優惠活動，自即日起至8月31日止，凡單...

來華航 eMALL 商城 滿額抽機票、送你出國遊

中華航空（2610） eMALL 商城舉辦 「來華航eMALL一夏 滿額抽機票 送你出國遊」暑期優惠活動，自即日起至 8...

高雄人注意！王品「就饗」連開2店 鄉親限定9折

王品集團旗下的「就饗鐵板燒」，7月在高雄連開兩家店，分別是位於統一夢時代百貨內的「高雄夢時代店」、即日起到7/11展開試...

搶夏季暑期商機 燦坤、全國電祭優惠搶市

搶攻夏季暑期商機，3C家電通路商燦坤（2430）、全國電祭出優惠搶市，燦坤自7月5日至7月14日日限時10天全館3C家電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。