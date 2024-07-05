華航eMALL商城推暑期活動 滿額抽機票直飛西雅圖

中華航空eMALL商城現正舉辦「來華航eMALL一夏 滿額抽機票 送你出國遊」暑期優惠活動，自即日起至8月31日止，凡單筆訂單結帳金額滿1680元，即可獲得1次機票抽獎資格，帶回心愛商品的同時，還有機會抱走華航直飛西雅圖來回機票大獎。

華航Logo商品不斷推陳出新，利用機上汰除的救生衣回收再製，變身時尚永續救生衣包，每每上架都造成搶購潮，這次再推出全新3.0款式「Rebirth輕旅包」，包款特別設計為長30公分、寬10公分、高22公分大小適中的郵差包，選材搭配透風帆布減輕重量，攜帶無負擔，讓旅途更加輕鬆便利，售價為3800元。另外還有中華航空經典鴨舌帽、襯衫式機能Polo衫、商務艙綜合纖果禮盒等多項周邊商品提供選購。