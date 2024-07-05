華航eMALL商城推暑期活動 滿額抽機票直飛西雅圖
中華航空eMALL商城現正舉辦「來華航eMALL一夏 滿額抽機票 送你出國遊」暑期優惠活動，自即日起至8月31日止，凡單筆訂單結帳金額滿1680元，即可獲得1次機票抽獎資格，帶回心愛商品的同時，還有機會抱走華航直飛西雅圖來回機票大獎。
華航Logo商品不斷推陳出新，利用機上汰除的救生衣回收再製，變身時尚永續救生衣包，每每上架都造成搶購潮，這次再推出全新3.0款式「Rebirth輕旅包」，包款特別設計為長30公分、寬10公分、高22公分大小適中的郵差包，選材搭配透風帆布減輕重量，攜帶無負擔，讓旅途更加輕鬆便利，售價為3800元。另外還有中華航空經典鴨舌帽、襯衫式機能Polo衫、商務艙綜合纖果禮盒等多項周邊商品提供選購。
活動期間精選商品優惠，包含適合全家大小FUN鬆一夏的Switch OLED瑪利歐紅版主機，搭配熱門遊戲軟體瑪利歐賽車8，超值組合只要10480元，數量有限，售完為止；想要來場浪漫的夏日歐風約會，絕對不能錯過法國經典廚具品牌LE CREUSET，山茶花鐵鍋、早餐碗、餐叉組、英式馬克杯組等，推出活動限時特價最低899元起。購買指定商品再加贈精美好禮，更多商品歡迎上華航eMALL選購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言