高雄人注意！王品「就饗」連開2店 鄉親限定9折

王品集團旗下的「就饗鐵板燒」，7月在高雄連開兩家店，分別是位於統一夢時代百貨內的「高雄夢時代店」、即日起到7/11展開試營運，以及位於裕誠商圈的「高雄富民店」、於7/23~7/29期間試營運。兩店試營運期間，姓名有「高」或「雄」其中一字，或身分證字號英文字母為「E」或「S」，來店內用消費任1客套餐可享9折優惠。

「就饗鐵板燒」最受歡迎的海陸套餐，可選擇份量十足的牛排、豬排與雞腿排，附上豐富海鮮盤，還有兩種時蔬、白飯、湯品、飲料、霜淇淋吃到飽，開幕以來深受好評。繼台北忠孝東店、長安東店後，7月將到高雄接連開出「高雄夢時代店」及「高雄富民店」。「高雄夢時代店」也將推出獨家專屬的「菲力牛排+香酥雞腿排」與「菲力牛排+法蘭克牛排」兩道雙人海陸套餐。