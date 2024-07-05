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高雄人注意！王品「就饗」連開2店 鄉親限定9折

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
與港都鄉親同慶，即日起到7月11日，到就饗「高雄夢時代店」，姓名中有「高」或「雄」其中一字，或身分證字號英文字母為「E」或「S」，內用消費任1客套餐，可享9折優惠。圖/王品集團提供
與港都鄉親同慶，即日起到7月11日，到就饗「高雄夢時代店」，姓名中有「高」或「雄」其中一字，或身分證字號英文字母為「E」或「S」，內用消費任1客套餐，可享9折優惠。圖/王品集團提供

王品集團旗下的「就饗鐵板燒」，7月在高雄連開兩家店，分別是位於統一夢時代百貨內的「高雄夢時代店」、即日起到7/11展開試營運，以及位於裕誠商圈的「高雄富民店」、於7/23~7/29期間試營運。兩店試營運期間，姓名有「高」或「雄」其中一字，或身分證字號英文字母為「E」或「S」，來店內用消費任1客套餐可享9折優惠。

「就饗鐵板燒」最受歡迎的海陸套餐，可選擇份量十足的牛排、豬排與雞腿排，附上豐富海鮮盤，還有兩種時蔬、白飯、湯品、飲料、霜淇淋吃到飽，開幕以來深受好評。繼台北忠孝東店、長安東店後，7月將到高雄接連開出「高雄夢時代店」及「高雄富民店」。「高雄夢時代店」也將推出獨家專屬的「菲力牛排+香酥雞腿排」與「菲力牛排+法蘭克牛排」兩道雙人海陸套餐。

此外，至王品旗下餐廳用餐，還可以「王品瘋美食」APP集點回饋，即日起到7/31，另有「海神萬歲萬萬歲瘋挑戰」，活動期間，每天於APP內簽到1次，可獲得1枚徽章，1枚徽章就能兌換王品旗下餐廳的多樣奢華海味，如王品牛排款待「柚香鮭魚佐魚子醬」，朝粥幫請吃「金瓜海鮮煲」，藝奇招待「鮮魚一夜干」、夏慕尼則款待「松露鮑魚」等。活動詳情以票券說明為準。

7月底前每天於王品瘋美食APP內簽到1次，可獲得1枚徽章，兌換夏慕尼的「松露鮑魚」。圖/王品集團提供
7月底前每天於王品瘋美食APP內簽到1次，可獲得1枚徽章，兌換夏慕尼的「松露鮑魚」。圖/王品集團提供

套餐 牛排

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