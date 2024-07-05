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手刀必搶！全家便利商店 X 三麗鷗再推「療癒捏捏球、變臉公仔」　三麗鷗男團HAPIDANBUI推6項生活好物

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7月10日起全家便利商店 X 三麗鷗再推限量療癒捏捏球、變臉公仔，還有三麗鷗男團HAPIDANBUI首次登台6項生活實用好物。圖／全家便利商店提供
7月10日起全家便利商店 X 三麗鷗再推限量療癒捏捏球、變臉公仔，還有三麗鷗男團HAPIDANBUI首次登台6項生活實用好物。圖／全家便利商店提供

全家便利商店與三麗鷗合作推出的人氣瓶蓋扣造成搶購轟動，預計7月10日起再推出最萌第二彈，除了購買20元（含）以上指定飲料冰品任2件可加價限量「三麗鷗捏捏球」、「三麗鷗變臉公仔」、「三麗鷗水壺」之外，7月10日上午10點起至8月20日同步於「全家」會員APP推出與三麗鷗男團合作的集點加價購活動，首推有著立體人偶的角色抱枕，還有雙層果凍包、冷水變色杯等6項生活實用好物。另外，「全家行動購」上還有全通路獨家的三麗鷗商品，包含夏天必備的冰壩杯、流沙杯墊，以及上班出遊都適合的手提泡泡包。

「全家」與三麗鷗合作再推出第二波「三麗鷗HEN涼捏」活動，7月10日至8月20日購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可以49元加購「三麗鷗捏捏球」，共有大眼蛙、酷企鵝、帕恰狗、貝克鴨、山姆企鵝、人魚漢頓等6款，除了可擺在桌上散發可愛魅力，也讓消費者在忙碌生活中找到舒壓的方式，款式隨機出貨，數量有限換完為止。

7月10日至8月20日購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件即可以99元加購「三麗鷗明星變臉公仔」，共有美樂蒂、酷企鵝、帕恰狗、布丁狗、大耳狗、人魚漢頓等6款，造型以明星角色與雪糕、飲料及聖代結合設計，按壓按鈕即可變換表情，每款共有3種表情可以變化，款式隨機出貨，數量有限換完為止。

7月10日至8月20日購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件即可以299元加購「三麗鷗2L水壺」，共推出徽章款及集合款，兩款皆為2公升，並於瓶身標記刻度，數量有限換完為止。

三麗鷗男團首次在台灣登場，「全家」同步推出與三麗鷗男團HAPIDANBUI聯名集點加價購活動，團員分別由人魚漢頓、酷企鵝、貝克鴨、大眼蛙、山姆企鵝、帕恰狗組合而成。

此次共推出6項生活實用好物，首推有著立體玩偶的「角色抱枕」，有別於以往抱枕平面的設計，將6位團員以立體玩偶的方式呈現，可愛度再加倍，400點+549元；「雙層果凍包」可拆分成外層的透明袋及內層的黃色袋子，搭配當日穿搭自由拆分，兩款袋子上分別設計3位團員，合在一起即可讓6位團員合體，400點+349元；「冷水變色杯」共推出藍款及綠款，除了有萌萌的三麗鷗角色，只要盛裝17度以下的液體即會開始變色，溫度越低，杯身變色越快，每款400點+199元；「疊疊碗」分別有帕恰狗&山姆企鵝&大眼蛙一組，以及酷企鵝&貝克鴨&人魚漢頓一組，可依需求使用不同大小的碗，每組400點+399元。7月10日上午10點起至8月20日點選「全家」會員APP中的兌點趣，接著點選兌點商城中的「三麗鷗」，即可以線上支付的方式下單想要的三麗鷗商品，數量有限售完為止。

此外，7月10日至8月20日「全家行動購」還有「全家」與三麗鷗明星大耳狗、人魚漢頓、酷企鵝全通路獨家限量推出杯墊、冰壩杯及適合出遊使用的手提泡泡包。「三麗鷗冰壩杯」共3款，900毫升大容量加上可提著到處走的提把，每款售價449元；有著流動亮片的「三麗鷗流沙杯墊」共3款，每款售價169元；還有3款「三麗鷗手提肩背泡泡包」，大耳狗搭配寶寶藍、人魚漢頓搭配果綠色、酷企鵝搭配夢幻紫，上班或出遊都好用，每款售價499元。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、網頁公告為準。

三麗鷗男團HAPIDANBUI首次在台灣登場！全家便利商店7月10日上午10點起至8月20日於會員APP推出集點加價購活動，共有6項限量生活實用好物。圖／全家便利商店提供
三麗鷗男團HAPIDANBUI首次在台灣登場！全家便利商店7月10日上午10點起至8月20日於會員APP推出集點加價購活動，共有6項限量生活實用好物。圖／全家便利商店提供
7月10日至8月20日於全家便利商店購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可以99元加購超萌「三麗鷗明星變臉公仔」，共6款隨機出貨，數量有限換完為止。圖／全家便利商店提供
7月10日至8月20日於全家便利商店購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可以99元加購超萌「三麗鷗明星變臉公仔」，共6款隨機出貨，數量有限換完為止。圖／全家便利商店提供
7月10日至8月20日於全家便利商店購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可以99元加購超萌「三麗鷗明星變臉公仔」，共6款隨機出貨，數量有限換完為止。圖／全家便利商店提供
7月10日至8月20日於全家便利商店購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可以99元加購超萌「三麗鷗明星變臉公仔」，共6款隨機出貨，數量有限換完為止。圖／全家便利商店提供
7月10日至8月20日於全家便利商店購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可以49元加購超萌「三麗捏捏球」，共6款隨機出貨，數量有限換完為止。圖／全家便利商店提供
7月10日至8月20日於全家便利商店購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可以49元加購超萌「三麗捏捏球」，共6款隨機出貨，數量有限換完為止。圖／全家便利商店提供
三麗鷗男團HAPIDANBUI首次在台灣登場！全家便利商店7月10日上午10點起至8月20日於會員APP推出集點加價購活動，共有6項限量生活實用好物。圖／全家便利商店提供
三麗鷗男團HAPIDANBUI首次在台灣登場！全家便利商店7月10日上午10點起至8月20日於會員APP推出集點加價購活動，共有6項限量生活實用好物。圖／全家便利商店提供
7月10日至8月20日於全家便利商店購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可加價購捏捏球、變臉公仔，款式隨機出貨，數量有限換完為止。圖／全家便利商店提供
7月10日至8月20日於全家便利商店購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可加價購捏捏球、變臉公仔，款式隨機出貨，數量有限換完為止。圖／全家便利商店提供
7月10日至8月20日於全家便利商店購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可以49元加購超萌「三麗捏捏球」，共6款隨機出貨，數量有限換完為止。圖／全家便利商店提供
7月10日至8月20日於全家便利商店購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可以49元加購超萌「三麗捏捏球」，共6款隨機出貨，數量有限換完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與三麗鷗明星大耳狗、人魚漢頓、酷企鵝獨家推出夏天必備的杯墊、冰壩杯、手提肩背泡泡包，7月10日至8月20日於「全家行動購」限量開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與三麗鷗明星大耳狗、人魚漢頓、酷企鵝獨家推出夏天必備的杯墊、冰壩杯、手提肩背泡泡包，7月10日至8月20日於「全家行動購」限量開賣。圖／全家便利商店提供

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