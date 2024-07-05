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玉山熊本熊日圓雙幣卡 日韓消費最高8.5%回饋

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

適逢暑假旅遊旺季，不少家庭已經開始規劃出國旅遊，除了一直以來為國人最愛的日本、韓國外，東南亞之外，北美及歐洲也是暑假期間熱門旅遊地區。玉山信用卡推出豐富的刷卡活動，多種優惠選擇讓玉山卡友輕鬆賺回饋。

配合星宇航空新增富國島、西雅圖、香港及雅加達等航線，即日起至12月31日，首次申辦玉山星宇航空聯名卡，核卡後累積消費達指定門檻，最高可享5,000哩回饋，若為新戶申辦星宇航空世界卡，首刷滿額再贈15,000哩回饋。另持玉山星宇航空聯名卡海外消費最高可享10元1哩、指定通路享哩程2倍送及星宇機票最高9折優惠。

玉山推薦喜愛日本旅遊的卡友申辦玉山熊本熊日圓雙幣卡，於日本消費最高享8.5%回饋，除了免收1.5%的國外交易服務費外，還能享有2%的回饋無上限，指定通路再加碼5%優惠。此外，熊本熊為日韓旅遊交流的觀光親善大使，玉山銀行特別舉辦刷卡活動，8月31日前持玉山熊本熊日圓雙幣卡至韓國消費，同享最高8.5%回饋，年底前首次申辦核卡後45天內消費滿2,999元並綁定玉山帳戶自動扣繳信用卡費，更可獲得熊本熊20吋官方授權胖胖登機箱，讓可愛的Kumamon本部長陪伴卡友開心出遊。

即日起至8月31日，於指定旅遊通路如易遊網、雄獅、星宇、華航及訂房平台Klook、KKday等，刷卡消費滿額贈500元7-ELEVEN電子禮券或2%刷卡金，卡友可再搭配世界卡、無限卡、國民旅遊卡與UBear卡專屬海外加碼活動，累積消費滿10萬元以上最高可享3%現金回饋(上限20,000元)，消費達百萬還可獲得Rimowa 30吋行李箱，讓玉山卡友暑假快樂刷卡，輕鬆獲得回饋。

玉山表示，信用卡以顧客為核心，除依不同客群推出專屬優惠活動外，更關心卡友的用卡安全，提醒持卡人切勿將簡訊OTP密碼給予他人、勿點擊不明之網路連結、善用玉山Wallet App卡片管理功能，卡友可依據個人消費習慣對各張卡片的消費功能進行設定，包含是否開啟國內及國外交易、線上及實體交易、行動支付與預借現金功能、設定國內及國外單筆交易限額，還能隨時掌握重要訊息及消費推播資訊，讓卡友出遊玩得開心也刷得安心。

刷卡 消費 玉山銀行

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