「500Young」第三屆得主將揭曉《500輯》持續為綻放光芒的青年們喝采

長期耕耘青年倡議、挖掘各領域議題的質感媒體《500輯》，2022年首次籌辦以1990年後出生的青年為主角的獎項「500Young」，因年輕世代的靈感哲學與高行動力是台灣社會上的重要存在，我們確信這群人具備賦予時代全新面貌的能量。

「500Young」今年活動盛大邁入第三屆，由《500輯》主辦，致力於翻轉金融的永豐金控共同主辦，首席贊助與指定用酒為今年歡慶200周年的麥卡倫單一麥芽威士忌，精品贊助Bell & Ross，以及贊助單位鞋全家福，共同致力讓大眾持續感受豐富的創意火花。

奠基於前兩屆活動的成功與後續效應，包含得獎者在獲獎之後在各自專業上繳出的亮眼成績單，執行團隊於評選過程中持續優化流程，在眾多推薦名單中建立不同面向的檢核標準。在台灣不乏各種針對專業領域、行之有年的獎項存在下，深掘500Young無可取代的存在意義，為大眾帶來具備獨特視角的人物觀察及解讀。

今年500輯廣邀30位各領域的專業人士擔任第三屆500Young推薦顧問，包含近期以精彩表演征服無數樂迷也是首屆500Young音樂類得主的黃宣、亞洲最佳女主廚陳嵐舒、知名導演王小棣、電影製片葉如芬、誠品畫廊執行總監趙琍、總統創新獎得主劉耕名、《聯合文學》總編輯王聰威及AAMA台北搖籃計畫共同創辦人暨第二屆500Young創業類領路人得主顏漏有等人。

本屆獎項遍及藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視、策展、創業、地方創生及今年新增的「科技創新」類共10個領域，最終由500輯選出同時具備出色表現與未來發展性的10位青年得主。延續活動的一大特色，獎項設計了世代交融的環節，請青年得主自主選出曾經影響他們的領路人，讓在築夢道路上啟發了他們的人同享榮耀。今年也首度針對青年得主設計進棚拍照的環節，並佩戴Bell & Ross新款腕錶搭配風格服飾，為這群人的榮耀時刻留下難忘的記錄與身影。

第三屆500Young將於7月26日週五晚上在「獨一文創」舉辦頒獎典禮，共計20位得獎者的完整報導也將集結成值得收藏的500輯專刊於活動同日隨聯合報發行。7月27日週六下午將舉辦主題論壇，歡迎有興趣感受青年才華的大家踴躍報名。

【第三屆500Young推薦顧問】 王小棣、王師、王盛弘、王聰威、王耀邦、朱𩃀理、吳君薇、呂季璇、邱彥錡、林峻丞、林貓王、馬世芳、陳素蘭、許悔之、陳嵐舒、鄒駿昇、黃宣、黃偉倫、葉如芬、葉忠宜、葉怡蘭、趙琍、葉曉甄、廖小子、劉于遜、劉耕名、謝文侃、韓良憶、羅健毓、顏漏有（依姓氏筆劃排列）

主辦單位｜500輯 共同主辦｜永豐金控 首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 精品贊助｜Bell & Ross 贊助品牌｜鞋全家福

※ 提醒您：酒後找代駕，禁止酒駕 飲酒過量有礙健康