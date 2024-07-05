《時尚宣言｜嘉柏麗香奈兒》展覽 7月12日起上海登場

繼巴黎、墨爾本、倫敦、東京之後，《時尚宣言｜嘉柏麗·香奈兒》展覽將於2024年7月12日起至11月24日止來到上海，由上海當代藝術博物館（Power Station of Art, PSA）攜手巴黎時尚博物館加列拉宮（Palais Galliera, Fashion Museum of Paris, Paris Musées）共同呈現。

這是時尚設計師嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）在中國的首次回顧展，由香奈兒品牌獨家支持。展覽由Diller Scofidio + Renfro建築事務所（DS+R）擔任展覽陳列設計，何見平擔任視覺設計。約200件展品，有些未曾曝光過，來自巴黎時尚博物館加列拉宮和香奈兒品牌資產傳承部門的收藏，以及紐約大都會博物館、洛杉磯亞利桑那州立大學FIDM博物館、巴黎裝飾藝術博物館和Alaïa Foundation等多個國際博物館及藝術機構的收藏。

20世紀初期的西方女性時尚主流追求極度的繁複與華麗的裝飾風格，香奈兒女士設計的服裝以極簡和精準的風格在高級訂制服的世界掀起了革命，以自主的精神解放了女性的身體，最終成為席捲全球至今的時尚宣言。此次展覽以全新視角，聚焦香奈兒女士創造的經典風格，從身為高級裁縫師的她所使用的工藝與材質出發，詮釋她的美學選擇與追求極致的立場。每個主題都輔以香奈兒女士的肖像照片，以她對作品的親身演繹體現品牌精神。

展覽按時間順序和主題策劃，主要分為兩大章節：一為香奈兒女士自1910年代到1930年代的創作，聚焦簡約、年輕、動感、魅力等創作理念；一為1954年至1971年重回時尚界後的作品。她的職涯初期就創造了許多膾炙人口的經典，並從此成為品牌的標誌符碼，包括於1913年首次推出、著名的jersey針織面料條紋水手上衣；從1910年代的運動風格服飾和小黑洋裝，到誕生於1920年代精緻的洋裝等，香奈兒風格魅力的發展脈絡清晰可見。

展覽第二部分涵蓋了香奈兒女士1950年代後的創作，直至她於1971年推出的最後一個系列。在1954年重返高級訂製服界之時，她再次顛覆當時潮流趨勢，經典符碼如編織緄邊的斜紋軟呢套裝、雙色高跟鞋和2.55菱格紋包款，都是這個階段的代表作。搭配服飾珠寶配件和高級珠寶作品的金銀絲織套裝，與香奈兒服裝的簡約風格形成鮮明對比，讓人聯想到她所擅長運用的對比矛盾手法。

除了不同階段的演變，觀眾也能透過展覽，理解香奈兒女士始終如一的創作理念，不論是在服裝、保養彩妝產品、配飾、甚至珠寶的設計，整體連貫性最終形塑為一致的風格。因此，其中一個專屬的展廳將展示創於1921年香奈兒所推出的N°5系列香水 – 這無疑是香奈兒女士創作精神的經典之作。

展覽尾聲精選的設計和兩部影片闡述了香奈兒女士職涯後期的最後幾個系列，展現了她對創作風格一致性的堅持與追求。她忠於自己的風格，即便與所處時代的潮流背道而馳，是一位不折不扣的先鋒。1921年4月，《Vogue》巴黎報導：「香奈兒幾乎從未改變過自己的風格，而這正是她的優勢所在。」

●《時尚宣言｜嘉柏麗爾·香奈兒》

Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto

展期：2024年7月12日至2024年11月24日