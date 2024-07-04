滑溜河粉＋芒果冰沙！萬波「芒果河粉」酸甜開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「萬波島嶼紅茶」推出全新「芒果河粉」。圖／萬波島嶼紅茶提供
「萬波島嶼紅茶」推出全新「芒果河粉」。圖／萬波島嶼紅茶提供

炎熱的夏天，總讓人想要品嚐清涼的飲料。「萬波島嶼紅茶」本次以獨特的「牛奶河粉」為主題，推出全新「芒果河粉」，帶來不同以往的咀嚼樂趣。至於「七盞茶」則是推出7月活動，只要跟有「7」的景點合照，就有機會獲得免費冰棒、飲料券等贈禮。

繼推出「楊枝甘露」、「芒果冰沙」等芒果系飲品後，「萬波島嶼紅茶」自7月5日起，將推出全新「芒果河粉」，以芒果冰沙為基底，加入椰漿增添香氣，再放入以牛奶為主要材料製成的「牛奶河粉」，帶來滑溜順口的新奇感，全台統一售價中杯75元、大杯85元，僅此一檔，售完為止。（註：芒果河粉勿一口吞食；三歲以下兒童不宜食用，老人及兒童需在監護下食用）

即日起至7月31日期間，「七盞茶」推出「𝟳七集氣，七盞茶陪你涼一夏」活動，凡手持七盞茶的飲品，與全台有「7、七、柒、Seven」的景點或看板合照，並上傳至七盞茶臉書的貼文留言區，就有機會抽寵7好禮，包括「七盞紅萃冰棒」兌換券3張（共10名），還有一周7天的「七盞茗茶」兌換券（共有7名）。

「七盞茶」推出社群任務，凡跟有「7」的相關景點合照，就有機會獲得贈禮。圖／七盞茶提供
「七盞茶」推出社群任務，凡跟有「7」的相關景點合照，就有機會獲得贈禮。圖／七盞茶提供

牛奶 芒果

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