滑溜河粉＋芒果冰沙！萬波「芒果河粉」酸甜開賣

炎熱的夏天，總讓人想要品嚐清涼的飲料。「萬波島嶼紅茶」本次以獨特的「牛奶河粉」為主題，推出全新「芒果河粉」，帶來不同以往的咀嚼樂趣。至於「七盞茶」則是推出7月活動，只要跟有「7」的景點合照，就有機會獲得免費冰棒、飲料券等贈禮。

繼推出「楊枝甘露」、「芒果冰沙」等芒果系飲品後，「萬波島嶼紅茶」自7月5日起，將推出全新「芒果河粉」，以芒果冰沙為基底，加入椰漿增添香氣，再放入以牛奶為主要材料製成的「牛奶河粉」，帶來滑溜順口的新奇感，全台統一售價中杯75元、大杯85元，僅此一檔，售完為止。（註：芒果河粉勿一口吞食；三歲以下兒童不宜食用，老人及兒童需在監護下食用）