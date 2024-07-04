快訊

蘿拉年薪200萬元還做「AB合約」A走千萬 蔡阿嘎心痛：一句道歉都沒有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暑假限定！全支付攜手28大人氣手搖飲品牌 最高15%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全支付攜28大手搖飲品牌消費最高享15%回饋。圖／全聯福利中心提供
全支付攜28大手搖飲品牌消費最高享15%回饋。圖／全聯福利中心提供

全支付邁向500萬會員，迎接暑假攜手28大人氣手搖飲品牌祭出最高全點15%回饋；同時，暑假也是出國旅遊的旺季，「去日本用全支付！」活動第2波，推出為期3個月消費不限金額最高享18%回饋。

即日起至8月31日全支付攜28大手搖飲品牌，包括「清心福全」、「鮮茶道」、「喫茶小舖」、「康青龍」、「可不可熟成紅茶」、「迷客夏」、「COMEBUY」、「CoCo都可」、「吃茶三千」、「萬波島嶼紅茶」、「龜記茗品」、「水巷茶弄」、「烏弄」、「TEA TOP」、「珍煮丹」等，一同推出「夏日涼快飲料季」，消費不限金額最高享全點15%回饋，單筆消費最高可賺10全點，每人每週最高可賺20全點。

此外，全支付新戶還可享受更多優惠，首次於指定飲料品牌消費滿200元，即可獲得最高100全點回饋。推薦好友加入全支付，還可再獲得50全點回饋，回饋無上限。

而看準暑假日本旅遊熱潮，「到日本用全支付」活動第2波，即日起至9月30日，使用全支付於日本PayPay合作適用店消費，最高可享10%回饋（含主活動全點7%回饋＋帳戶全點1.5%回饋無上限＋免1.5%海外交易手續費）；連結國泰世華銀行帳戶付款，額外再加碼全點8%回饋，赴日旅遊免換幣、免找零，還可省下1.5%海外交易手續費。

不出國也可全支付，「環台大撒幣」第2輪活動再回歸「雲林」、「嘉義」及「台南」，即日起至7月31日，不限金額消費筆筆享全點11.5%回饋，使用帳戶付款優惠再疊加最高享全點15%回饋。

歡慶PX Pay會員破1,000萬，即日起至12月31日，在全聯門市PX Pay/全支付前月消費滿額，當月用全支付到店外享加碼回饋，最高可享全點4.5％回饋。新戶再享「新戶禮」，店外指定品牌消費滿額再加碼100全點。

全聯突破千萬會員，全支付會員挑戰500萬，店外消費最高享4.5%回饋。圖／全聯福利中心提供
全聯突破千萬會員，全支付會員挑戰500萬，店外消費最高享4.5%回饋。圖／全聯福利中心提供
日本旅遊全支付連結國泰世華銀行帳戶最高享18%回饋。圖／全聯福利中心提供
日本旅遊全支付連結國泰世華銀行帳戶最高享18%回饋。圖／全聯福利中心提供

全支付 出國旅遊

延伸閱讀

高雄暑期活動滿檔 盼吸引全國遊客造訪

暑假瘋出國！桃機6月30日運量破14.6萬人次 創疫後單日新高

花東振興補助已5.6萬房、53團申請 暑假訂房率仍不到3成

嘉義縣觀光工廠搶攻暑假親子遊客 優惠及特色遊程看這裡

相關新聞

暑假限定！全支付攜手28大人氣手搖飲品牌 最高15%回饋

全支付邁向500萬會員，迎接暑假攜手28大人氣手搖飲品牌祭出最高全點15%回饋；同時，暑假也是出國旅遊的旺季，「去日本用...

王品和牛涮也能吃壽喜燒！ 連吃120分鐘、戴墨鏡享88折

王品集團旗下的「和牛涮」，自7月起推出夏季限定活動，除了提供「和牛壽喜燒雙吃」之外，還有「焦糖炙燒和牛壽司」、「紫薯芋泥...

復刻1969經典 King Seiko全新正裝表再現日系雅士風範

「國產」兩個字多帶有對自家國力的自信與深耕。日系鐘表大廠King Seiko曾在1950年代開始提升對表款性能的追求，因...

全國電子夏日破盤 指定筆電5.3折起、指定電視6.5折起

全國電子夏日破盤7月5日起至7月14日，指定筆電5.3折起、大家電6.5折起、全館家電9折，滿額加1元大方送出冰箱讓你清...

藤織、鉤編、刺繡 Miu Miu夏日系列大曬懷舊度假氛圍

時尚品牌Miu Miu近日發表了2024夏日L’Été系列。全系列嘗試重新定義時尚，以叛逆不羈的次世代風格，結合藤織、鉤...

七夕情人款飾品 珍珠刻畫距離、銀飾獻上愛心

七夕情人節將至今年台灣輕珠寶品牌ARTISMI以牛郎織女的浪漫故事為靈感，推出一系列刻畫夏季星空的浪漫實用設計。旋轉衛星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。