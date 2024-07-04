暑假限定！全支付攜手28大人氣手搖飲品牌 最高15%回饋

全支付邁向500萬會員，迎接暑假攜手28大人氣手搖飲品牌祭出最高全點15%回饋；同時，暑假也是出國旅遊的旺季，「去日本用全支付！」活動第2波，推出為期3個月消費不限金額最高享18%回饋。

即日起至8月31日全支付攜28大手搖飲品牌，包括「清心福全」、「鮮茶道」、「喫茶小舖」、「康青龍」、「可不可熟成紅茶」、「迷客夏」、「COMEBUY」、「CoCo都可」、「吃茶三千」、「萬波島嶼紅茶」、「龜記茗品」、「水巷茶弄」、「烏弄」、「TEA TOP」、「珍煮丹」等，一同推出「夏日涼快飲料季」，消費不限金額最高享全點15%回饋，單筆消費最高可賺10全點，每人每週最高可賺20全點。

此外，全支付新戶還可享受更多優惠，首次於指定飲料品牌消費滿200元，即可獲得最高100全點回饋。推薦好友加入全支付，還可再獲得50全點回饋，回饋無上限。

而看準暑假日本旅遊熱潮，「到日本用全支付」活動第2波，即日起至9月30日，使用全支付於日本PayPay合作適用店消費，最高可享10%回饋（含主活動全點7%回饋＋帳戶全點1.5%回饋無上限＋免1.5%海外交易手續費）；連結國泰世華銀行帳戶付款，額外再加碼全點8%回饋，赴日旅遊免換幣、免找零，還可省下1.5%海外交易手續費。

不出國也可全支付，「環台大撒幣」第2輪活動再回歸「雲林」、「嘉義」及「台南」，即日起至7月31日，不限金額消費筆筆享全點11.5%回饋，使用帳戶付款優惠再疊加最高享全點15%回饋。