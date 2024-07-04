王品和牛涮也能吃壽喜燒！ 連吃120分鐘、戴墨鏡享88折

王品集團旗下的「和牛涮」，自7月起推出夏季限定活動，除了提供「和牛壽喜燒雙吃」之外，還有「焦糖炙燒和牛壽司」、「紫薯芋泥鯛魚燒」等品項，並且用餐時間延長為「120分鐘」，讓民眾吃得更盡興。

和牛涮新增「和牛壽喜燒雙吃」，還有「焦糖炙燒和牛壽司」、「紫薯芋泥鯛魚燒」等新品項。圖／王品提供

和牛涮首度推出的「和牛壽喜燒雙吃」，採鴛鴦鍋形式，一半為涮涮鍋湯頭，一半則為壽喜燒。用餐時，可以先以和牛熱鍋後灑上糖粒，並且加入蔥段、洋蔥，並快速煎燒極上和牛鞍下部位的肉片，最後再沾裹蛋液品嚐，享受關西風味的煎燒和牛。第二吃，則是再於鍋內注入壽喜燒湯頭，享受無限涮煮牛肉的樂趣與美味。

焦糖炙燒和牛壽司。圖／王品提供

同步新登場的「焦糖炙燒和牛壽司」，將和牛刷上特製炙燒醬，再擠上美乃滋、砂糖，並以直火炙燒，讓焦香脆口的糖衣與和牛油脂香結合，帶來甜鹹交錯的層次滋味。另款「紫薯芋泥鯛魚燒」則是將紫薯鯛魚燒加入芋泥球內餡，最後擠上北海道牛奶霜淇淋或芋頭奶香霜淇淋品嚐，亦可依喜好添加不同配料。

和牛涮限時推出「紫薯芋泥鯛魚燒」。圖／王品提供

此外，和牛涮也將用餐時間延長至120分鐘，讓用餐時光更加充裕。即日起至8月底，戴草帽或墨鏡還享「頂級和牛套餐88折」的限時優惠。另外「嘉義垂楊店」也預計於暑假正式開幕，提供在地人更方便的用餐選擇。