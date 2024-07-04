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復刻1969經典 King Seiko全新正裝表再現日系雅士風範

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
箱型藍寶石水晶鏡面和酒桶型的表殼，交織出懷舊的幾何之美。圖／SEIKO提供
箱型藍寶石水晶鏡面和酒桶型的表殼，交織出懷舊的幾何之美。圖／SEIKO提供

「國產」兩個字多帶有對自家國力的自信與深耕。日系鐘表大廠King Seiko曾在1950年代開始提升對表款性能的追求，因而在1961年催生出King Seiko這個子系列。近日台灣精工（SEIKO）在台推出復刻1969年的經典King Seiko設計，以四色面盤、懷舊的酒桶形表殼，帶來懷舊、日系風格的雅士風範。

全新表款的設計靈感，正出自一只1969年的骨董King Seiko為啟迪。圖／SEIKO提供
全新表款的設計靈感，正出自一只1969年的骨董King Seiko為啟迪。圖／SEIKO提供

同屬Seiko精工集團，定位較日常實用的Seiko更為進化，但價位又相較集團另一品牌Grand Seiko來得親民的King Seiko，今年推出了KS 1969系列表款，並全數使用6L35機械機芯。一但從側面近距離欣賞這只KS 1969腕表便能發現：修長的酒桶形表殼別具幾何趣味，同時搭配帶有弧度的藍寶石水晶玻璃，瞬間帶人重返了1970年代的懷舊氛圍。

King Seiko稜角分明的輪廓，展現出鮮明、同時也內斂的獨特風格。圖／SEIKO提供
King Seiko稜角分明的輪廓，展現出鮮明、同時也內斂的獨特風格。圖／SEIKO提供

39.4毫米的面盤內，六點鐘方向有著King Seiko與Automatic字樣，同時12點鐘方向的時標並讓人聯想到弓箭羽毛的末端，展現出強韌、自信氣息；其中銀色、綠色、紫色面盤分別帶有東京景觀、江戶「紫」，以及城市中綠意植栽的聯想，採常規生產；另有紀念Seiko品牌100周年的限量款，從傳說生物神龍的鱗片得到啟發，並換上清淺雅緻的淺藍綠色，全球限量100只。全數表款皆已到貨台灣，並從2024年7月起，於Seiko旗艦店和指定經銷商，正式販售。

King Seiko品牌100周年KS1969系列限量紀念款，全球限量100只，10萬7,000元。圖／SEIKO提供
King Seiko品牌100周年KS1969系列限量紀念款，全球限量100只，10萬7,000元。圖／SEIKO提供
十二點鐘位置的立體時標令人聯想到日本傳統的弓道，也帶有武家、求道的雙重聯想。圖／SEIKO提供
十二點鐘位置的立體時標令人聯想到日本傳統的弓道，也帶有武家、求道的雙重聯想。圖／SEIKO提供

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