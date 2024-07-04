復刻1969經典 King Seiko全新正裝表再現日系雅士風範

「國產」兩個字多帶有對自家國力的自信與深耕。日系鐘表大廠King Seiko曾在1950年代開始提升對表款性能的追求，因而在1961年催生出King Seiko這個子系列。近日台灣精工（SEIKO）在台推出復刻1969年的經典King Seiko設計，以四色面盤、懷舊的酒桶形表殼，帶來懷舊、日系風格的雅士風範。

全新表款的設計靈感，正出自一只1969年的骨董King Seiko為啟迪。圖／SEIKO提供

同屬Seiko精工集團，定位較日常實用的Seiko更為進化，但價位又相較集團另一品牌Grand Seiko來得親民的King Seiko，今年推出了KS 1969系列表款，並全數使用6L35機械機芯。一但從側面近距離欣賞這只KS 1969腕表便能發現：修長的酒桶形表殼別具幾何趣味，同時搭配帶有弧度的藍寶石水晶玻璃，瞬間帶人重返了1970年代的懷舊氛圍。

King Seiko稜角分明的輪廓，展現出鮮明、同時也內斂的獨特風格。圖／SEIKO提供