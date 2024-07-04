全國電子夏日破盤 指定筆電5.3折起、指定電視6.5折起

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AI筆電開學神助攻，全台門市提供ASUS、ACER、MSI多款AI筆電讓你感受AI PC極致效能。活動期間指定筆電5.3折起，指定款最高省5,000元，再送延長保固1年，購買Microsoft Office送2,190元筆電折扣金，加購數位周邊最高現省2,000元，此外，購買指定iPad享教育優惠價9.5折優惠。

換冷氣消暑又省電，全國電子空調原廠最高送10,000元，買空調尊享總統級精緻安裝服務還有8年免費延長保固揪安心；買洗衣機、冰箱也有5年免費延長保固，還有破盤滿額贈好禮。此外，購買一級能效空調、冰箱還有政府節能補助最高5,000元，周末環保日綠點會員購買指定商品最高再送1,000元。迎奧運，另推出指定電視優惠6.5折起，指定機型更有任天堂Switch OLED主機、Dyson吸塵器、IH電子鍋等豐富破盤好禮讓你帶回家。

全國電子推出「LG品牌月」，7月底前凡選購LG全系列商品（筆電除外）滿額登錄送豪禮，有CordZero清空塔濕拖清潔機器人、NeoChef智慧變頻微波爐、XBOOM聲藍牙音響等時尚家電，另外還有65型4K QLED智慧顯示器、55型OLED智慧顯示器「電視週週抽」。

破盤期間全館家電9折，熱水器、瓦斯爐、抽油煙機8.8折起，生活百貨8折起。「AB拚一塊」今夏最強家電組合整組帶超優惠，購買A區4大家電(電視、冰箱、洗衣機、空調)，再選購B區指定商品，最高可省32,111元。

父親節檔期提前開跑，即日起至8月8日買電鬍刀商品單筆發票滿5,000元登錄抽時尚好禮，獎項有價值54,900元65吋LG 4K AI語音物聯網電視、Dyson HD16吹風機、MSI電競筆電、TESCOM吹風機以及全國電子2,000點會員點數。更狂的還有，購買指定機型電鬍刀滿額好禮多重送，Panasoni日製AI智能6枚刃電鬍刀，滿額好禮5選1，有Dyson吸塵器、iPad第9代、Panasonic nanocare高滲透奈米水離子吹風機、象印IH電子鍋或享PS5超殺優惠加購價，另外再享原廠登錄送Panasonic吸塵器，再加碼送全國電子禮券2,000元。綁定全國電子LINE好友天天玩LINE遊戲，超級拉霸天天抽最高1,000元電鬍刀現折序號。