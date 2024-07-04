藤織、鉤編、刺繡 Miu Miu夏日系列大曬懷舊度假氛圍

時尚品牌Miu Miu近日發表了2024夏日L’Été系列。全系列嘗試重新定義時尚，以叛逆不羈的次世代風格，結合藤織、鉤織、鮮豔色彩與經典的Miu Miu刺繡，營造出令人隨時想要出遊、前往海灘度假的旅行雀躍氛圍。

Miu Miu甫發表2024夏日編織系列，透過藤織、鉤編、刺繡等技法，創造出迷人的懷舊度假氛圍。圖／Miu Miu提供

在一系列首波發表的情境視覺中，Miu Miu女孩們褪去了甜美、精緻、優雅的主流價值標籤，但懷舊、度假與個人氛圍則益發鮮明。像是鳳眼的東方臉龐穿上了白色Polo衫，並繫上紅藍相間的編織髮帶，又或是將襯衫與Polo衫的單一領片以不對稱的形式從運動夾克領口外翻，並搭配1970年代風格的一字眉光學眼鏡，呈現整體不隨眾、不安於現狀的叛逆精神。

Miu Miu夏日L’Été系列編織布料萬用包款，36,500元。圖／Miu Miu提供 Miu Miu夏日L’Été系列編織手提包，70,000元。圖／Miu Miu提供

全新2024夏日L’Été系列選用了天空藍、亮白與鬱金香黃等大量鮮亮色彩，並以天然的藤織與棉質鉤織材質形塑出多款輕巧、中小型容量的手提包，各具特色，也能將手機、替換的泳裝或拖鞋巧妙收納。同系列更推出髮飾、鞋履、配件等輕巧單品，例如編織髮箍、編織髮夾、鉤織頭箍都在20,000元以內，輕鬆入手。

Miu Miu夏日L’Été系列編織面料拖鞋，31,500元。圖／Miu Miu提供 Miu Miu夏日L’Été系列編織涼鞋，36,000元。圖／Miu Miu提供