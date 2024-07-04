聽新聞
test
0:00 / 0:00
七夕情人款飾品 珍珠刻畫距離、銀飾獻上愛心
七夕情人節將至今年台灣輕珠寶品牌ARTISMI以牛郎織女的浪漫故事為靈感，推出一系列刻畫夏季星空的浪漫實用設計。旋轉衛星耳扣採用阿古屋海水珍珠作為星球，以金屬線條象徵軌道，沒有耳洞也可以配戴，是送禮不出錯的首選。年度熱賣單品彩虹碧璽珍珠項鍊則選用高品質3A淡水珍珠和彩色碧璽製作，加上星星圖案，讓戀人隨時隨地都能感覺到互相守候的溫度。今年也首次攜手知名法式喜餅品牌「法絨法式手工甜點」推出加碼抽獎，讓感情更加甜蜜蜜；詳情請洽官網。
日系輕珠寶品牌agete本季則推出一系列純銀首飾，並將愛心等經典符碼融入設計，款是中性別具個性魅力。立體銀心戒指在愛心上鐫刻Life is a novel（生活就像一本小說），表達活出自我的寓意；以鏈條狀戒圈圖形環繞手指的心型鏈條戒指，則將「滿載回憶」隨身攜帶。羽毛鍊墜的設計時髦百搭，是銀飾的經典；個性摩登的耳骨夾不需耳洞就能配戴，鑽石項鍊則以柔和外型的小巧可愛三角形頂點朝上象徵「上昇與成功」，是送禮首選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言