七夕情人款飾品 珍珠刻畫距離、銀飾獻上愛心

七夕情人節將至今年台灣輕珠寶品牌ARTISMI以牛郎織女的浪漫故事為靈感，推出一系列刻畫夏季星空的浪漫實用設計。旋轉衛星耳扣採用阿古屋海水珍珠作為星球，以金屬線條象徵軌道，沒有耳洞也可以配戴，是送禮不出錯的首選。年度熱賣單品彩虹碧璽珍珠項鍊則選用高品質3A淡水珍珠和彩色碧璽製作，加上星星圖案，讓戀人隨時隨地都能感覺到互相守候的溫度。今年也首次攜手知名法式喜餅品牌「法絨法式手工甜點」推出加碼抽獎，讓感情更加甜蜜蜜；詳情請洽官網。

ARTISMI旋轉衛星耳扣（Europa Pearl Earcuff），3,200元。圖／ARTISMI提供 ARTISMI彩虹碧璽珍珠項鍊星星款，4,200元。圖／ARTISMI提供