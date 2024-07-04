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七夕情人款飾品 珍珠刻畫距離、銀飾獻上愛心

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
以牛郎織女的浪漫故事為靈感，ARTISMI以夏季星空為主角，推出一系列浪漫又實用的經典夏日單品。圖／ARTISMI提供
以牛郎織女的浪漫故事為靈感，ARTISMI以夏季星空為主角，推出一系列浪漫又實用的經典夏日單品。圖／ARTISMI提供

七夕情人節將至今年台灣輕珠寶品牌ARTISMI以牛郎織女的浪漫故事為靈感，推出一系列刻畫夏季星空的浪漫實用設計。旋轉衛星耳扣採用阿古屋海水珍珠作為星球，以金屬線條象徵軌道，沒有耳洞也可以配戴，是送禮不出錯的首選。年度熱賣單品彩虹碧璽珍珠項鍊則選用高品質3A淡水珍珠和彩色碧璽製作，加上星星圖案，讓戀人隨時隨地都能感覺到互相守候的溫度。今年也首次攜手知名法式喜餅品牌「法絨法式手工甜點」推出加碼抽獎，讓感情更加甜蜜蜜；詳情請洽官網。

ARTISMI旋轉衛星耳扣（Europa Pearl Earcuff），3,200元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI旋轉衛星耳扣（Europa Pearl Earcuff），3,200元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI彩虹碧璽珍珠項鍊星星款，4,200元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI彩虹碧璽珍珠項鍊星星款，4,200元。圖／ARTISMI提供

日系輕珠寶品牌agete本季則推出一系列純銀首飾，並將愛心等經典符碼融入設計，款是中性別具個性魅力。立體銀心戒指在愛心上鐫刻Life is a novel（生活就像一本小說），表達活出自我的寓意；以鏈條狀戒圈圖形環繞手指的心型鏈條戒指，則將「滿載回憶」隨身攜帶。羽毛鍊墜的設計時髦百搭，是銀飾的經典；個性摩登的耳骨夾不需耳洞就能配戴，鑽石項鍊則以柔和外型的小巧可愛三角形頂點朝上象徵「上昇與成功」，是送禮首選。

agete NOJESS愛心系列。圖／惇聚國際提供
agete NOJESS愛心系列。圖／惇聚國際提供
agete SV鑽石項鍊，5,800元。圖／惇聚國際提供
agete SV鑽石項鍊，5,800元。圖／惇聚國際提供
agete NOJESS SV心型鍊條戒指，3,100元。圖／惇聚國際提供
agete NOJESS SV心型鍊條戒指，3,100元。圖／惇聚國際提供
agete NOJESS SV立體銀心戒指，4,100元。圖／惇聚國際提供
agete NOJESS SV立體銀心戒指，4,100元。圖／惇聚國際提供
agete NOJESS SV羽毛鍊墜，2,400元。圖／惇聚國際提供
agete NOJESS SV羽毛鍊墜，2,400元。圖／惇聚國際提供
ARTISMI斜口小星耳針，4,200元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI斜口小星耳針，4,200元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI參宿珍珠耳環，6,800元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI參宿珍珠耳環，6,800元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI斜口流星垂墜耳環，5,600元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI斜口流星垂墜耳環，5,600元。圖／ARTISMI提供

情人節 珍珠 珠寶

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