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限時10天！燦坤夏日會員特典全館3C家電下殺5折起 天天抽2萬元整單免費

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤開學季最新款MacBook Air M3系列買就送總價值6,140元的超值大禮包。記者吳致碩／攝影
燦坤開學季最新款MacBook Air M3系列買就送總價值6,140元的超值大禮包。記者吳致碩／攝影

迎接暑假換機潮，燦坤推「致青春 會員特典」，自7月5日起至7月14日限時10天全館3C家電下殺5折起，天天抽2萬元整單免費、價值7,777元的燦坤K幣，加碼再抽三星全新AI摺疊手機，消費滿額最高送全新上市M2版iPad Air 13吋128GB、Dyson涼暖空氣清淨機、JHT按摩椅、SHARP水波爐等精選豪禮；來店消費滿777元並綁定燦坤APP可免費領取專屬來店禮。迎接巴黎奧運，燦坤全館電視6.5折起，指定機種送Dyson吹風機加HDMI高速傳輸線，首推薦三星65型4K QLED智慧顯示器直降萬元，活動價44,900元再享好禮2選1。

入夏氣溫持續飆高，加上政府節能補助案及環保集點活動持續推動，持續刺激涼夏家電買氣，凡選購一級能效空調、冰箱享政府補助最高5,000元、周末環保集點10倍送，燦坤再送免費到府場勘服務及8年免費延長保固，指定機型享「VVIP級尊榮安裝」。主打Panasonic一對一變頻空調，限時活動價22,490元，搭配政府補助、登錄送現金、加碼送DC風扇，重重優惠疊加現省1.2萬元。燦坤專屬款聲寶一對一變頻空調活動價不到1.8萬元，加贈遙控器免費升級冷暖。全館風扇4.8折起，買空調享IRIS、Acerpure指定循環扇超值加購價6折起優惠，指定空調抽LG空氣清淨機，聲寶全系列風扇月月抽直立式冷凍櫃及果汁機，聲寶14吋DC風扇活動價1,988元再送手持風扇，任2入加碼送美食鍋；德律風根14吋DC立扇7月5日單日下殺只要999元。

燦坤「Back to School」開學季促銷、筆電助學方案雙雙開跑，符合學生資格享MacBook系列教育價優惠，M3版MacBook Air 13.6吋教育方案現折3,000元，最低只要32,600元，7月底前買Microsoft Surface指定系列筆電還可獨享9.5折優惠。暑假迎遊戲旺季，PS5主機1TB搭漫威蜘蛛人2及鐵拳8遊戲片組，享活動組合價18,570元，獨家直降2,990元，舊換新再折1,000元；買任一款三星螢幕還可抽PS5主機。

迎接巴黎奧運，燦坤全館電視6.5折起，指定機種送Dyson吹風機加HDMI高速傳輸線。記者吳致碩／攝影
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燦坤會員特典全館風扇4.8折起，買空調享IRIS、Acerpure指定循環扇超值加購價6折起優惠，指定空調抽LG空氣清淨機，聲寶全系列風扇月月抽直立式冷凍櫃及果汁機記者吳致碩／攝影
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燦坤「致青春 會員特典」熱鬧開跑，（左2起）燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼、行銷策略部副理黃孟惠 、生活家電事業部採購長李榮森。記者吳致碩／攝影
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燦坤推出「Back to School」開學季促銷，即日起至7月31日全館PC、筆電、平板、智慧手錶、耳機及3C週邊系列商品紛紛推出教育價方案。記者吳致碩／攝影
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巴黎奧運 空氣清淨機

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