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安海瑟薇、ZENDAYA、劉亦菲拍攝解密 寶格麗展女神之光
義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）今年歡慶品牌創立140周年，日前推出最新品牌形象廣告Eternally Reborn，由Nathalie Canguilhem執導、時尚攝影師Zoey Grossman掌鏡，以擁有「永恆之城」美譽的羅馬作為場景，寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、千黛亞（Zendaya）和劉亦菲三大女神共同演繹，配戴Aeterna頂級珠寶系列一起漫步於羅馬的曙光中，在「Burning」的旋律中，展現優雅、冶豔與知性之美，詮釋寶格麗珠寶超越永恆的萬種風情。
如今品牌更進一步發布形象廣告拍攝幕後花絮，三位代言人分別從不同的角度，分享對於「雋永重生」的見解與詮釋；「雋永重生」的概念也透過珠寶工藝的語彙，展現在他們所配戴的Aeterna頂級珠寶作品中，例如Sapphire Brocade藍寶石錦緞項鍊，就使用寶格麗耗時2年收集了13顆總重約63.48克拉的枕形切割藍寶石，搭配祖母綠與鑽石組成品牌標誌的配色，以嶄新設計重新演繹。Aurea Chandra鑽石頸鍊則幻化寶格麗1980年代的Chandra設計符碼，Serpenti Sapphire Echo靈蛇藍寶石回音頂級藍寶石與鑽石項鍊，則以兩顆各逾37.34克拉的梨形切割斯里蘭卡藍寶石，見證寶格麗最著名經典「靈蛇」的當代詮釋。
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