安海瑟薇、ZENDAYA、劉亦菲拍攝解密 寶格麗展女神之光

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）今年歡慶品牌創立140周年，日前推出最新品牌形象廣告Eternally Reborn，由Nathalie Canguilhem執導、時尚攝影師Zoey Grossman掌鏡，以擁有「永恆之城」美譽的羅馬作為場景，寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、千黛亞（Zendaya）和劉亦菲三大女神共同演繹，配戴Aeterna頂級珠寶系列一起漫步於羅馬的曙光中，在「Burning」的旋律中，展現優雅、冶豔與知性之美，詮釋寶格麗珠寶超越永恆的萬種風情。

寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇演繹最新品牌形象廣告ETERNALLY REBORN幕後照。圖／寶格麗提供 寶格麗全球品牌代言人劉亦菲演繹最新品牌形象廣告ETERNALLY REBORN幕後照。圖／寶格麗提供 寶格麗全球品牌代言人Zendaya演繹最新品牌形象廣告ETERNALLY REBORN幕後照。圖／寶格麗提供