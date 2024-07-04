燦坤買MacBook Air M3送價值6,140元豪華大禮包 萬元有找助學筆電、三星平板開學促銷搶先開跑

暑假期間正是廣大學生族、新鮮人添購新款手機、平板、筆電的熱門旺季，搶在蘋果官方「Back to School」專案開跑前夕，燦坤搶先推出「Back to School開學季促銷活動」，即日起至7月31日全館PC、筆電、平板、智慧手錶、耳機及3C週邊系列商品紛紛推出教育價方案，不僅有蘋果、三星雙拼祭優惠，燦坤也特別針對弱勢學子推出助學方案，指定筆電萬元有找，燦坤挺學生迎接新生活。

即日起燦坤全館MacBook、iPhone、iPad等眾多熱銷商品優惠實施中，最新款MacBook Air M3系列買就送總價值6,140元的超值大禮包，內含USB-C集線器、Riivan保護貼、電腦包、清潔組及C To C快充線等實用週邊，符合教育價資格再享現折優惠3,000元起，最高直降12,999元，消費滿額刷「台新燦坤聯名卡」最高還可再折1,600元。完整優惠詳情請洽全台燦坤Apple專櫃。資通訊週邊也加碼推Back to School促銷，羅技MX系列蘋果專用週邊下殺6.4折起，New iPad Combo Touch搭配微軟Microsoft 365個人版享獨家組合價，再送市價2,390元羅技數位筆。

三星則是將目標瞄準各年齡層學生及教職員，凡就讀/任職國小、國中、高中及大專院校的學生或教職員，於燦坤門市出示本人有效學生證、最近期的錄取通知書或教職員證，暑假期間選購三星指定款平板/手錶/耳機系列商品即可享有教育價7折起獨家優惠。

燦坤專屬「筆電助學方案」重新回歸，熱銷機型獨家下殺，學生族推薦款Lenovo 15.6吋IdeaPad 3i 7505-128G筆電，原價15,990元，憑學生證只要8,999元，折數直逼5.6折。另一款熱門機種推薦HP 15.6吋Laptop N100-128G筆電，活動價下殺10,900元，憑學生證再現折1,000元，加碼送價值1,290元的筆電後背包。另外，7月底前凡符合學生或教職員身份者，買Microsoft Surface指定系列筆電還可獨享9.5折優惠。