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星宇航空搶攻香港市場 聯名香港電車推彩繪叮叮車漫遊
星宇航空香港航線將於7月16日啟航，星宇航空今宣布，即日起至9月底與香港電車（Hong Kong Tramways）展開系列合作，包括聯名彩繪叮叮車及一日星宇電車全景遊活動，結合天空及陸地兩種交通體驗，打造多面向的主題體驗，期間也將舉辦Instagram REELS募集活動，最大獎有機會贏得星宇航空香港-台北來回機票。
星宇航空與香港電車今在屈地街電車總廠舉行聯名彩繪叮叮車啟程儀式，由星宇航空中國大陸首席代表兼香港分公司總經理周寳裕與香港電車市場商務及品牌總監張永恒共同腳踩經典的「叮叮」，象徵雙方合作正式啟動。張永恒指出，「電車全景遊」一直都深受來港台灣旅客歡迎，相信星宇航空能夠為電車與台灣帶來更多機遇。
星宇航空表示，作為初踏入香港市場的航空公司，非常高興能與擁有120年歷史的經典品牌「香港電車」共同合作，在這繁忙的城市中，以其從容不迫的步調將乘客安全地送達目的地，與星宇航空欲將飛行打造為旅遊體驗的理念相同，希望讓香港民眾更熟悉星宇航空，為當地及訪港旅客帶來更豐富的旅遊選擇。
星宇航空指出，聯名彩繪叮叮車即日起至9月底，將穿梭在香港繁華的街道上，除了亮黃色的電車外觀搭配扮演機長及空服員的角色，車廂內的座椅、樓梯轉角處及車頂也有驚喜。此外，星宇航空及香港電車將舉辦Instagram REELS募集活動，最大獎將有機會贏得星宇航空香港-台北來回機票。
此外，星宇航空也說，7月20日將舉辦「一日星宇電車全景遊」快閃活動，將由優空服員帶旅客穿梭上環至銅鑼灣，不僅能享受到機上限定的星宇特調及米果，還將獲得小禮及紀念Travel Pass，讓旅行更添特別回憶。
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