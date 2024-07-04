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以人體為靈感的經典珠寶 Tiffany延伸新戒指慶50周年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蒂芙尼發表全新Elsa Peretti®系列Bone與Split戒指紀念傳奇珠寶設計師Elsa Peretti加入品牌50周年。圖／摘自IG
蒂芙尼發表全新Elsa Peretti®系列Bone與Split戒指紀念傳奇珠寶設計師Elsa Peretti加入品牌50周年。圖／摘自IG

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）史上最膾炙人口的經典設計之一，無疑就是傳奇設計師Elsa Perett於1970年為品牌創作的Bone Cuff手環。雕塑般的造型靈感，源於Elsa Peretti年少時在羅馬參觀的17世紀卡普奇尼地穴（Capuchin crypt），以及在巴塞羅那見到的安東尼奧高迪（Antoni Gaudí）設計的米拉之家（Casa Milà）。 這種將人體工學與靈動感性相結合的珠寶設計，展現出這位傳奇設計師非凡的好奇心與創造力。

設計師Elsa Peretti。圖／Tiffany提供
設計師Elsa Peretti。圖／Tiffany提供

今年適逢Elsa Peretti加入Tiffany的50周年紀念，為銘誌此重要里程碑，Tiffany從Bone Cuff手環的人體工學線條汲取靈感，推出全新兩款Elsa Peretti®系列Bone戒指與Split戒指，延續Elsa Peretti的設計精髓，體現現代獨立女性力量之美，以自然舒適的方式詮釋女性的優雅感性。包括「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）、韓國女星金娜英等人都搶先戴上

金娜英配戴Elsa Peretti®系列Bone戒指。圖／摘自IG @nayoungkeem
金娜英配戴Elsa Peretti®系列Bone戒指。圖／摘自IG @nayoungkeem
Kelsey Merritt配戴Elsa Peretti®系列Split戒指與手環。圖／摘自IG @kelseymerritt
Kelsey Merritt配戴Elsa Peretti®系列Split戒指與手環。圖／摘自IG @kelseymerritt

全新Bone戒指與Split戒指採用優雅感性的廓形，可與身體和諧融為一體。 Split戒指的設計可與手指線條貼合，其開口設計更可朝上或朝下隨心變化配戴方式，風格多變；Bone戒指既可戴在手指上，也可戴在指關節上，完美符合人體活動的設計，也印證了Elsa Peretti珠寶設計的核心精髓：「我一直著迷於精湛的工藝與非凡的觸感。 我認為珠寶既要優雅迷人，也應配戴舒適。」

Gal Gadot配戴Elsa Peretti®系列Bone戒指與Split戒指。圖／摘自gal_gadot IG
Gal Gadot配戴Elsa Peretti®系列Bone戒指與Split戒指。圖／摘自gal_gadot IG
Chiara Pparravicini配戴Elsa Peretti®系列Split戒指。圖／摘自IG chiara_parravicini
Chiara Pparravicini配戴Elsa Peretti®系列Split戒指。圖／摘自IG chiara_parravicini
Kelsey Merritt配戴Elsa Peretti®系列Split戒指與手環。圖／摘自IG @kelseymerritt
Kelsey Merritt配戴Elsa Peretti®系列Split戒指與手環。圖／摘自IG @kelseymerritt
Kelsey Merritt配戴Elsa Peretti®系列Split戒指與手環。圖／摘自IG @kelseymerritt
Kelsey Merritt配戴Elsa Peretti®系列Split戒指與手環。圖／摘自IG @kelseymerritt
Gal Gadot配戴Elsa Peretti®系列Bone戒指與Split戒指。圖／摘自gal_gadot IG
Gal Gadot配戴Elsa Peretti®系列Bone戒指與Split戒指。圖／摘自gal_gadot IG
Gal Gadot配戴Elsa Peretti®系列Bone戒指與Split戒指。圖／摘自gal_gadot IG
Gal Gadot配戴Elsa Peretti®系列Bone戒指與Split戒指。圖／摘自gal_gadot IG
金娜英配戴Elsa Peretti®系列Bone戒指。圖／摘自IG @nayoungkeem
金娜英配戴Elsa Peretti®系列Bone戒指。圖／摘自IG @nayoungkeem
Tiffany & Co.蒂芙尼Elsa Peretti®系列18K黄金Split戒指，約14萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.蒂芙尼Elsa Peretti®系列18K黄金Split戒指，約14萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 蒂芙尼Elsa Peretti®系列18K黄金Bone戒指，約15萬9,000元；Split戒指，約14萬9,000元；與Split寬版手環。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 蒂芙尼Elsa Peretti®系列18K黄金Bone戒指，約15萬9,000元；Split戒指，約14萬9,000元；與Split寬版手環。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.蒂芙尼Elsa Peretti®系列18K黄金Bone戒指，約15萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.蒂芙尼Elsa Peretti®系列18K黄金Bone戒指，約15萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.蒂芙尼Elsa Peretti®系列Bone Cuff 18K黄金寬版手環，約122萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.蒂芙尼Elsa Peretti®系列Bone Cuff 18K黄金寬版手環，約122萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.蒂芙尼Elsa Peretti®系列18K黄金Split戒指，約14萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.蒂芙尼Elsa Peretti®系列18K黄金Split戒指，約14萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.蒂芙尼Elsa Peretti®系列18K黄金Bone戒指，約15萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.蒂芙尼Elsa Peretti®系列18K黄金Bone戒指，約15萬9,000元。圖／Tiffany提供

戒指 珠寶 設計師

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