限時全桌5折！「築間酸菜魚」連開4間　首度插旗台北

築間餐飲集團旗下的「築間酸菜魚」為迎接暑假到來，自7月1日起，連續於台中一中商圈、台中市政府商圈、台中大里及台北市信義區開設共4間分店。其中「台北忠孝店」也是台北首間分店。為慶祝新店開幕，還可享「全桌5折」的開幕日限時優惠。

「築間酸菜魚」號稱為「最叛逆的酸菜魚」，提供5～7款不同口味的湯底，包括有總長酸菜魚、純愛蕃茄魚、海派蝦湯魚等不同選擇。除此之外，店內也提供有「正宗嘉義沙茶砂鍋魚」及「胡椒豬肚排骨煲」與炸物、小菜等品項。除了在台灣之外，香港銅鑼灣也設有分店。

築間酸菜魚在今年4月開設台中首間分店，現又於7月1日、7月4日、7月5日接連開設「台中育樂店」、「台中文心店」與「台中大里店」，其中「台中文心店」占地約103坪，用餐席規劃114席次，營業時間從上午11點至凌晨2點30分，滿足夜貓子的需求。至於台北首間分店「台北忠孝店」則鄰近捷運永春站，提供90席座位，預計在7月5日正式開幕。隨著4間分店加入，品牌在全球也達到13間分店。

為慶祝新店開幕，開幕當日全店可享「全桌半價」的限時優惠，讓民眾輕鬆享用酸菜魚料理。