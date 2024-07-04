吃冰囉！Cold Stone冰淇淋「第2杯50」、爆米花買1送1
隨著「世界巧克力日（7月7日）」即將到來，酷聖石冰淇淋（COLD STONE）將於7月5日推出新品「巧克莓好」，並且連續3天推出「冰淇淋第2杯50元」、「愛戀巧克力冰淇淋爆米花」買1送1等不同優惠。
酷聖石新推出的「巧克莓好」以巧克力冰淇淋為基底，拌入覆盆莓與鮮奶油，並且再搭配愛戀巧克力冰淇淋爆米花增添口感，有著酸甜交錯的滋味，每杯140元起。
為迎接世界巧克力日與慶祝新品上市，7月5日至7月7日期間，購買中杯以上冰淇淋，可享「第2杯50元」（脆餅／桶裝除外）；活動期間購買「愛戀巧克力冰淇淋爆米花」，同樣可享買1送1優惠。針對即將到來的父親節，7月5日至8月8日期間，點購全品項冰淇淋蛋糕，可享9折，OPENPOINT會員88折，並且加贈「經典冰淇淋買1送1券」1張，送完為止。
針對OPENPOINT會員，7月1日至12月31日期間，也提供每週一、週三，中杯以上冰淇淋買1送1；每週五Mine桶裝冰淇淋買1送1等一系列優惠。
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