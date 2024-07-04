新光三越南西夏換季！ 超優惠購衣提案與豐富活動等你來體驗

新光三越台北南西店夏換季活動開跑，主打流行服飾超低換季折扣，多款春夏必備潮流襯衫、休閒洋裝5折起，每週末都還有特別企劃手作活動在一館 6樓、9樓舉辦，可提前透過線上表單報名參加。應對夏日高溫，新光三越不但與眾多餐飲品牌合作，憑新光三越App會員點數就可兌換熱門消暑飲品，更攜手聯合數位文創多檔知名藝文展演，讓顧客有機會參與絕美藝文饗宴，還有兩檔期間限定人氣展「我不是胖虎-胖虎圖鑑」快閃店與「樂高星際探險」可免費體驗。炎炎夏日來新光三越南西，逛街清涼舒適享超低折扣，還有眾多手作與兌點活動，讓暑期充實又充滿樂趣！

2024-07-04 14:47