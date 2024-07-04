新光三越南西夏換季！ 超優惠購衣提案與豐富活動等你來體驗
新光三越台北南西店夏換季活動開跑，主打流行服飾超低換季折扣，多款春夏必備潮流襯衫、休閒洋裝5折起，每週末都還有特別企劃手作活動在一館 6樓、9樓舉辦，可提前透過線上表單報名參加。應對夏日高溫，新光三越不但與眾多餐飲品牌合作，憑新光三越App會員點數就可兌換熱門消暑飲品，更攜手聯合數位文創多檔知名藝文展演，讓顧客有機會參與絕美藝文饗宴，還有兩檔期間限定人氣展「我不是胖虎-胖虎圖鑑」快閃店與「樂高星際探險」可免費體驗。炎炎夏日來新光三越南西，逛街清涼舒適享超低折扣，還有眾多手作與兌點活動，讓暑期充實又充滿樂趣！
夏換季流行服飾全面5折起 精選品牌熱銷商品推超低折扣
新光三越台北南西店自6/21（五）起，流行服飾夏換季折扣大檔全面開跑，眾多春夏必備潮流款5折起，不論你想找工裝休閒風格，還是夏日渡假穿搭，都可以半價購入春夏最CHILL穿搭行頭！精選品牌更祭出熱銷款下殺5折優惠，要買就要趁現在！
憑會員App點數兌換眾好禮 商圈熱門消暑飲品、甜點都在列
炎炎夏日來臨，新光三越台北南西店推出熱門消暑飲品扣點換，還有超人氣甜點、藝文展覽票券也能一起換！只要下載新光三越APP，並點選精選優惠中的點數專區即可扣點換！立刻累積SKM Points，眾多好物、熱門活動都在新光三越台北南西店的點數專區！
人氣IP胖虎與大小朋友都喜愛的樂高展免費體驗
「我不是胖虎-胖虎圖鑑」期間限定快閃店即日起至7/8（一）在新光三越南西店 9 樓熱鬧登場，胖虎首度化身萬獸之王，讓粉絲一飽眼福！6/28（五）同樣在9樓登場的「樂高星際探險」邀你與樂高人共創一億光年的太空宇宙世界，探索星際的未知可能，立刻穿越積木組成的銀河隧道，體驗超越地心引力的想像力太空世界！
暑假FUN鬆樂一下 週週特企活動玩不停 立刻來報名！
暑假即將到來，新光三越南西還規劃了一系列特別特別企劃手作活動，讓家長暑假期間週週帶小朋友來放電沒煩惱！
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