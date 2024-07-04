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Harry Winston全新「向日花卉」高級珠寶 與光同行

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓 全新向陽花卉Sunflower系列黃鑽鑽石項鍊與耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓 全新向陽花卉Sunflower系列黃鑽鑽石項鍊與耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供

自然中的美無所不在，又以太陽與花卉最能觸動人心、帶來感動。有「鑽石之王」美稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出全新「向陽花卉」（Sunflower）系列高級珠寶，以飽滿澄澈的黃鑽搭配白鑽，勾兌出飽滿無瑕、明亮暖心的幸福感受。

從1932年自紐約創立的海瑞溫斯頓（Harry Winston），檔案資料庫中便保留了一份1950年代的手繪草稿圖，展現Harry Winston借珍貴寶石重現自然奇蹟之美的巧奪天工。而「向陽花卉」（Sunflower）系列高級珠寶更聚焦於陽光和向日葵上，透過中央一顆圓形明亮式切工鑽石、搭配環繞的八顆鑽石，重現了一「朵」寶石花蕊，喜悅盛放。

過往「向陽花卉」（Sunflower）系列高級珠寶已「長」成了一片璀璨花海，珠寶品項多元、各自閃耀。近日Harry Winston再推出「向陽花卉」（Sunflower）系列高級珠寶的手鍊、項鍊、戒指、耳環等四款全新單品，並以稀有的黃鑽聚焦：外圍鑲嵌的八顆白鑽宛如向日葵花瓣、正中央的黃鑽則成為向日葵的芬芳核心，以濃郁色彩和通透光澤將愉悅隨身配戴，並持續召喚生活中的幸運一瞬、源源不絕不絕。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）向陽花卉Sunflower系列黃鑽鑽石耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓（Harry Winston）向陽花卉Sunflower系列黃鑽鑽石耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓 全新向陽花卉Sunflower系列黃鑽鑽石項鍊與耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓 全新向陽花卉Sunflower系列黃鑽鑽石項鍊與耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
除了強調所擁有貴重寶石的高等級、Harry Winston被稱為「鑽石之王」，更因其精湛的細膩工藝，再現造物主的自然神蹟。圖／Harry Winston提供
除了強調所擁有貴重寶石的高等級、Harry Winston被稱為「鑽石之王」，更因其精湛的細膩工藝，再現造物主的自然神蹟。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓推出全新Sunflower系列高級珠寶，以飽滿澄澈的黃鑽搭配白鑽，勾兌出暖心的幸福感受。圖／Harry Winston提供（合成圖）
海瑞溫斯頓推出全新Sunflower系列高級珠寶，以飽滿澄澈的黃鑽搭配白鑽，勾兌出暖心的幸福感受。圖／Harry Winston提供（合成圖）
海瑞溫斯頓（Harry Winston）向陽花卉Sunflower系列黃鑽鑽石戒指，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓（Harry Winston）向陽花卉Sunflower系列黃鑽鑽石戒指，價格店洽。圖／Harry Winston提供

向陽 珠寶 鑽石

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