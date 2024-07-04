Harry Winston全新「向日花卉」高級珠寶 與光同行

自然中的美無所不在，又以太陽與花卉最能觸動人心、帶來感動。有「鑽石之王」美稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出全新「向陽花卉」（Sunflower）系列高級珠寶，以飽滿澄澈的黃鑽搭配白鑽，勾兌出飽滿無瑕、明亮暖心的幸福感受。

從1932年自紐約創立的海瑞溫斯頓（Harry Winston），檔案資料庫中便保留了一份1950年代的手繪草稿圖，展現Harry Winston借珍貴寶石重現自然奇蹟之美的巧奪天工。而「向陽花卉」（Sunflower）系列高級珠寶更聚焦於陽光和向日葵上，透過中央一顆圓形明亮式切工鑽石、搭配環繞的八顆鑽石，重現了一「朵」寶石花蕊，喜悅盛放。