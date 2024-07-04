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RADO、TUDOR運動表藍陶瓷上手 鬥志全開

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
雷達（RADO）Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表，14萬3,600元。圖／RADO提供
雷達（RADO）Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表，14萬3,600元。圖／RADO提供

運動風格的表款常因為與不同賽事的聯名、整體散發的活力，因而廣受歡迎，一日近日帝舵（TUDOR）與F1一級方程式賽車合作、雷達（RADO）推出高科技陶瓷，以及名士（Baume et Mercier）和法國新生代滑板世界冠軍合作，頻頻帶動新一波運動表款的熾熱魅力。

今年年初時TUDOR曾宣布，與全新Visa Cash App RB F1車隊結成合作，近日品牌接續發表新品，車隊專屬的Black Bay Ceramic（碧灣陶瓷型）藍色款，為今年的F1一級方程式賽車場邊再添話題。新品的面盤採用車隊制服的藍色，同時表殼是由黑色陶瓷打造，輕量、耐刮磨，並具備TUDOR經典的雪花式指針，MT5602-1U型並獲瑞士天文台認證與70小時動力儲存，也讓人期待有一日能在頒獎台或F1場邊看到這只表款迷人的光採。

無巧不成書，同樣選用藍色與陶瓷兩種元素的還有雷達（RADO），然品牌新品明星級商品「Captain Cook庫克船長」高科技陶瓷鏤空表選用的則是「海軍藍」，從名字便洋溢著夏天、出遊、海灘的氣息；雖然是43毫米貌似健身房的「壯漢」身形，但正因為使用了藍色陶瓷，所以上手的份量相對輕盈。RADO R808自動上鍊機芯有著抗磁性的Nivachron游絲與80小時動力儲存，透過藍寶石水晶玻璃朝鏤空機芯近距離欣賞，也頗有幾分透過蛙鏡看海底世界的聯想、妙趣橫生。

Richemont集團旗下入門品牌名士（Baume et Mercier）的Aurélien Giraud限量表則是和法國新生代滑板世界好手Aurélien Giraud合作。這位新生代小將的Instagram帳號（aureliengiraud）有著約63萬追蹤人數，並曾在2022年蒙彼利埃FISE世界巡迴賽、2023年的街式滑板世界錦標賽、2024年4月的巴黎街式聯盟滑板錦標賽獲得冠軍，展現街頭鬥志與活力。

聯名表款則是以利維拉系列Riviera Baumatic為基礎，精鋼表殼並經ADLC鍍層展現黑色質地，半透明的面盤，將可若隱若現地看到面盤細節。表款使用品牌自製自動上鍊機芯，具5日（120小時）動力儲存、限量100只，以展現Aurélien Giraud每一次都追求100分的完美挑戰精神。

即便擁有300米防水性能，RADO 「Captain Cook庫克船長」高科技陶瓷鏤空表仍有一般深潛潛水表不常見的透明底蓋。圖／RADO提供
即便擁有300米防水性能，RADO 「Captain Cook庫克船長」高科技陶瓷鏤空表仍有一般深潛潛水表不常見的透明底蓋。圖／RADO提供
雷達（RADO）的Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表以藍色的藍寶石水晶玻璃表圈、橡膠表帶與陶瓷表殼，構成手上的曼妙蔚藍景致。圖／RADO提供
雷達（RADO）的Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表以藍色的藍寶石水晶玻璃表圈、橡膠表帶與陶瓷表殼，構成手上的曼妙蔚藍景致。圖／RADO提供
繼年初宣布重返賽車領域後，TUDOR再發表新款Visa Cash App RB F1車隊專屬Black Bay Ceramic藍色款腕表。圖／TUDOR提供
繼年初宣布重返賽車領域後，TUDOR再發表新款Visa Cash App RB F1車隊專屬Black Bay Ceramic藍色款腕表。圖／TUDOR提供
名士（Baume et Mercier）的Aurélien Giraud限量表，限量100只，價格店洽。圖／名士表提供
名士（Baume et Mercier）的Aurélien Giraud限量表，限量100只，價格店洽。圖／名士表提供
曾在一級方程式獲得八場分站冠軍的Visa Cash App RB F1車隊車手Daniel Joseph Ricciardo。圖／TUDOR提供
曾在一級方程式獲得八場分站冠軍的Visa Cash App RB F1車隊車手Daniel Joseph Ricciardo。圖／TUDOR提供
曾獲三次冠軍的滑板好手Aurélien Giraud，是新一代的街頭滑板好手。圖／名士表提供
曾獲三次冠軍的滑板好手Aurélien Giraud，是新一代的街頭滑板好手。圖／名士表提供
TUDOR Visa Cash App RB F1車隊專屬Black Bay Ceramic藍色款腕表，16萬3,500元。圖／TUDOR提供
TUDOR Visa Cash App RB F1車隊專屬Black Bay Ceramic藍色款腕表，16萬3,500元。圖／TUDOR提供

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