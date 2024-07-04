RADO、TUDOR運動表藍陶瓷上手 鬥志全開
運動風格的表款常因為與不同賽事的聯名、整體散發的活力，因而廣受歡迎，一日近日帝舵（TUDOR）與F1一級方程式賽車合作、雷達（RADO）推出高科技陶瓷，以及名士（Baume et Mercier）和法國新生代滑板世界冠軍合作，頻頻帶動新一波運動表款的熾熱魅力。
今年年初時TUDOR曾宣布，與全新Visa Cash App RB F1車隊結成合作，近日品牌接續發表新品，車隊專屬的Black Bay Ceramic（碧灣陶瓷型）藍色款，為今年的F1一級方程式賽車場邊再添話題。新品的面盤採用車隊制服的藍色，同時表殼是由黑色陶瓷打造，輕量、耐刮磨，並具備TUDOR經典的雪花式指針，MT5602-1U型並獲瑞士天文台認證與70小時動力儲存，也讓人期待有一日能在頒獎台或F1場邊看到這只表款迷人的光採。
無巧不成書，同樣選用藍色與陶瓷兩種元素的還有雷達（RADO），然品牌新品明星級商品「Captain Cook庫克船長」高科技陶瓷鏤空表選用的則是「海軍藍」，從名字便洋溢著夏天、出遊、海灘的氣息；雖然是43毫米貌似健身房的「壯漢」身形，但正因為使用了藍色陶瓷，所以上手的份量相對輕盈。RADO R808自動上鍊機芯有著抗磁性的Nivachron游絲與80小時動力儲存，透過藍寶石水晶玻璃朝鏤空機芯近距離欣賞，也頗有幾分透過蛙鏡看海底世界的聯想、妙趣橫生。
Richemont集團旗下入門品牌名士（Baume et Mercier）的Aurélien Giraud限量表則是和法國新生代滑板世界好手Aurélien Giraud合作。這位新生代小將的Instagram帳號（aureliengiraud）有著約63萬追蹤人數，並曾在2022年蒙彼利埃FISE世界巡迴賽、2023年的街式滑板世界錦標賽、2024年4月的巴黎街式聯盟滑板錦標賽獲得冠軍，展現街頭鬥志與活力。
聯名表款則是以利維拉系列Riviera Baumatic為基礎，精鋼表殼並經ADLC鍍層展現黑色質地，半透明的面盤，將可若隱若現地看到面盤細節。表款使用品牌自製自動上鍊機芯，具5日（120小時）動力儲存、限量100只，以展現Aurélien Giraud每一次都追求100分的完美挑戰精神。
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