真跡珍藏來台展出！「梵谷：尋光之路」特展 全通路預售票熱賣中

「梵谷：尋光之路」特展將於今年８月引介全球最大梵谷收藏之一「庫勒穆勒美術館」珍藏來台展出，展品橫跨梵谷短暫而菁華的10年創作歲月，觀眾可依循時間脈絡在展覽中尋覓梵谷追光的線索，感受其透過作品映照出的生命際遇與炙熱情感，以及其在創作中毫無保留地綻放的生命力。本次展出的畫作更著眼於梵谷前往法國作畫時期，後印象派畫家如何在其繪畫風格形塑之際產生了關鍵影響的脈絡，引領台灣觀眾認識這位偉大藝術家的不同面貌。

8月23日以前購票享預售優惠420元，主辦單位聯合數位文創與富邦美術館更推出多款套票，包含：導冊套票、兩款雙人紀念實體套票，以及限量1000組的精裝明信片套票，於限定通路銷售，期望讓展覽觀眾不僅能享受一場藝術之旅，更能獲得富足的心靈啟迪，並將每一分感動帶回家，購票請上udn售票網或撥打客服專線(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。