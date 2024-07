全亞洲首站！「怪獸與大自然的奇幻世界」特展 盛大開展

怪獸與大自然的奇幻世界 特展台北站。圖/聯合數位文創提供

眾多粉絲引頸期盼的怪獸與大自然的奇幻世界(Fantastic Beasts™: The Wonder of Nature)特展,明日(7/4)起將在中正紀念堂盛大開展!現場除了有大量來自英國空運來台的珍貴文物外,展覽現場也完整還原在倫敦首度展出就造成轟動的規模及內容,包含《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列電影中出現的部分道具,以及大英自然史博物館精挑細選珍貴館藏,都將原汁原味呈現在在大家眼前。

「怪獸與大自然的奇幻世界」特展由華納兄弟探索全球主題娛樂(Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment)與大英自然史博物館聯手打造,暨2020年在英國倫敦首次亮相,相繼在加拿大、澳洲展出、引爆全球火熱話題後,今年夏天,在中正紀念堂明起將展開全亞洲第一站,台北站也將會是台灣唯一一站。

怪獸與大自然的奇幻世界 特展台北站。圖/聯合數位文創提供

全亞洲第一站!英國官方展覽首度移師登台

「怪獸與大自然的奇幻世界」特展,將大英自然史博物館領先全球的珍貴館藏,與《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列電影中的出現的道具、兩套系列書籍出版社Bloomsbury Publishing的原創藝術作品,以及受到魔法世界啟發的模型等一同展示,觀眾將沉浸在奇幻世界與大自然科學所交織的氛圍中,發現傳說中生物及令人無法自拔的魔法故事,都是受到現實世界的大自然所啟發;同時也將了解廣受粉絲喜愛的《怪獸與牠們的產地》和《哈利波特》電影中所出現的奇獸,與現實自然界生物之間的聯繫。

主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫表示,本次的展覽不僅有在電影中所出現的奇幻怪獸,更與大英自然史博物館的珍貴館藏並陳展出,走入展場,你將會發現我們所生活的真實世界中,所存在的自然生物,與《怪獸與牠們的產地》中所出現的奇獸有著令人驚奇的相似,台灣也有非常多《哈利波特》、《怪獸與牠們的產地》的粉絲,包括我自己,一定都對魔法世界充滿好奇,今年暑假,邀請大家一起到中正紀念堂1展廳,享受這魔法般的展覽。

大英自然史博物館策略與新創總監Bethan Parry今日也特地來台,一起為展覽揭開序幕,Bethan Parry表示,透過電影、文學以及科學的創造力,我們發展出讓魔法世界的神秘生物和自然界的非凡生物並陳展示的全新的觀展體驗,我們希望展覽中的奇幻生物能夠激發大家對於在地球上所生存的非凡生物認識與保護牠們的動力。

英國在台辦事處代表 John Dennis也特地來到現場,共同慶祝展覽的開幕,John Dennis表示大英自然史博物館是一座具有中心思想,展示著自然世界奇觀並且滿足觀眾好奇心的博物館,相信大家也同意它是到訪倫敦都一定要參觀的博物館,而這次展出的「怪獸與大自然的奇幻世界」特展,不僅帶我們走進自然世界,更帶著大家探索魔法世界,了解自然世界的奇觀是如何啟發代代相傳的傳說故事與奇幻生物,相信大家都會喜歡這個精采的展覽,也相信透過展覽,能夠提醒我們珍惜地球所提供給我們的豐富資源,並且盡我們所能來因應氣候變化,讓以便我們能夠在未來持續的保護真實世界的非凡生物。

怪獸與大自然的奇幻世界 特展台北站。圖/聯合數位文創提供

解密哈利波特宇宙中的奇幻怪獸與真實世界動物的關聯

你知道玻璃獸與真實世界中的哪個生物有關聯嗎?幻影猿又和哪個動物有著相似的特徵呢?本次展覽最大的亮點,將引領觀眾了解更多傳說中生物背後的故事,進一步探索虛構的奇幻怪獸與現實生物共同擁有不可思議的能力,了解原來玻璃獸與阿德利企鵝有著一樣的習性,而幻影猿的隱身技能則是發想於能改變身體顏色的變色龍,此外還有木精、爆角怪、拜月獸等奇獸在展覽現場等著大家一來互動與探索。

一進到展場,首先映入眼簾的是紐特.斯卡曼德(Newt ScamanderTM)電影中的服裝與道具,跟著紐特的腳步出發,不僅可以看到《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列電影中的出現的部分經典道具,更可以透過大英自然史博物館珍貴館藏、BBC紀錄影片,獲得豐富的科學知識,讓哈利波特迷、怪獸迷、與自然生物迷,都能沉浸在奇幻世界與自然科學所交織的氛圍中,看完後不僅能對多樣化的地球生物有全新的認識,更凸顯保育自然生態的重要,就像電影中的紐特.斯卡曼德(Newt ScamanderTM)一樣,真實世界的科學家也不斷幫助人們了解自然界中的生物,激發大家保護這些生物的熱情。

逾百件大英自然史博物館珍貴館藏首度在台亮相

本次展覽將《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列電影中的出現的部分道具、原創藝術作品、模型等,與大英自然史博物館領先全球的珍貴館藏並列展示,現場不僅有《哈利波特》電影中出現過在路平教授辦公室的龍頭骨,同時還能欣賞到真實存在、以霍格華茲命名的霍格華茲龍王龍骨,以及啟發爆角怪誕生的超巨大生物化石角、獨角鯨長牙、印度岩蟒等珍貴展品,都能在展場內看到!絕大部分展品都是首次在台亮相,不用飛到英國就能近距離欣賞到這些珍稀館藏,非常難得!

怪獸與大自然的奇幻世界 特展台北站。圖/聯合數位文創提供

獨家販售限定周邊只在展覽現場買得到

為慶祝「怪獸與大自然的奇幻世界」特展首度在台展出,現場商店也推出琳瑯滿目的精美進口展覽限定商品,例如奇獸磁鐵、明信片、玻璃獸水壺、變溫杯、超實用文具套裝組等,還有哈利波特系列商品、嘿美絨毛玩偶等,都在現場販售等著粉絲帶回家收藏!

「怪獸與大自然的奇幻世界」特展自7月4日起至10月13日止,於台北中正紀念堂1展廳盛大展出,台灣僅此一站,喜歡《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》的粉絲,或是對於大英自然史博物館館藏、標本有興趣的觀眾,都絕不能錯過!展覽門票熱賣中 https://bit.ly/3yX8JwW 。

【展覽資訊】

《怪獸與大自然的奇幻世界》特展

展覽日期 │ 2024/7/4(四)-2024/10/13(日)​

展覽地點 │ 國立中正紀念堂1展廳

營業時間 │ 每日10:00-18:00

主辦單位 │ 大英自然史博物館、華納兄弟探索全球主題娛樂、BBC、聯合數位文創

協辦單位 │ 國立中正紀念堂管理處

官方粉團 │ https://www.facebook.com/fantasticbeastthewonderofnature