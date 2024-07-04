蕭邦鋼琴大賽銅獎得主劉珒 九月攜蕭邦名曲來台演出

國際知名鋼琴家劉珒（Kate Liu）將首次於台灣舉行《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》，為樂迷帶來一場集結蕭邦精髓的音樂饗宴，udn售票網（ https://reurl.cc/gGALrb ）將於7月4日中午12點開放早鳥票搶先購，最低享有85折購票優惠，呼籲樂迷們把握此次機會，欣賞國際知名鋼琴才女的蕭邦作品。

年僅30歲而才華橫溢的鋼琴家劉珒（Kate Liu），以其精湛的技巧和深刻的音樂詮釋，在21歲時榮獲2015年國際蕭邦鋼琴大賽的第三名佳績，賽事期間更同時獲頒馬祖卡獎，以及於波蘭國家廣播電台舉行的聽眾票選活動中，以卓越且充滿波蘭精神的演出，獲得最受歡迎獎。國際蕭邦鋼琴大賽的銅牌成績，為她贏得了國際上的廣泛認可，也是繼1965年阿格麗希、1970年內田光子、1980年夏巴諾娃、2010年阿芙蒂耶娃等歷屆前三名得主後，獲獎的女性鋼琴家。

劉珒（Kate Liu）的演奏風格兼具技術和情感，她對於音樂的細膩把握和對情感的深刻詮釋，使得她在國際樂壇上獲得了各界讚譽。華盛頓郵報盛譽她為「才華洋溢的天才！」，波蘭鋼琴家Janusz Olejniczak更表示「她的幻想波蘭舞曲是我聽過最棒的。」，從紐約的卡內基音樂廳到倫敦的皇家節日音樂廳，每一場演出，她都以其動人的琴聲和獨特的個人魅力，征服了無數聽眾。

劉珒（Kate Liu）在21歲時榮獲2015年國際蕭邦鋼琴大賽的第三名佳績。圖 / 聯合數位文創提供

此次《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》的演出，劉珒（Kate Liu）將帶來拿手的蕭邦三大經典曲目，敘事曲、夜曲以及馬祖卡舞曲，這些作品被譽為鋼琴文學中的瑰寶，也是蕭邦音樂的精髓所在。蕭邦的敘事曲不僅是技巧的考驗，更是情感的宣泄，每一首作品都充滿了濃厚的抒情性和戲劇性，展現了蕭邦內心深處的情感世界。劉珒（Kate Liu）以其獨特的音樂理解和細膩的演奏風格，將這些經典作品詮釋得淋漓盡致。而此場音樂會不僅是對劉珒（Kate Liu）個人藝術成就的肯定，也將是這位年僅30歲的天才鋼琴家與樂迷展現從得獎之後的成長與淬鍊；蕭邦的作品可謂鋼琴文學中的經典，經由劉珒（Kate Liu）的演奏，帶領聽眾進入充滿詩意與情感的音樂世界。

《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》即將於7月4日中午12:00早鳥啟售，期間購票享85折優惠。

更多節目資訊請上活動官方網站： https://uevent.udnfunlife.com/KateLiu2024

【演出資訊】

主辦單位：聯合數位文創

共同主辦：亞藝藝術

時間：2024年9月8日 15:00

地點：國家音樂廳

演出票價：2200 / 1900 / 1600 / 1300 / 900 / 600

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官方網站： https://uevent.udnfunlife.com/KateLiu2024

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客服專線：(02) 2649-1688（每日 09:00~17:00）

大宗購票：(02) 2649-1689分機1（週一至週五 09:30~17:00）

早鳥優惠：2024/7/4 12:00 ~ 7/18 23:59