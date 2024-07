蕭邦鋼琴大賽銅獎得主劉珒 九月攜蕭邦名曲來台演出

眾多粉絲引頸期盼的怪獸與大自然的奇幻世界(Fantastic Beasts™: The Wonder of Nature)特展,明日(7/4)起將在中正紀念堂盛大開展!現場除了有大量來自英國空運來台的珍貴文物外,展覽現場也完整還原在倫敦首度展出就造成轟動的規模及內容,包含《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列電影中出現的部分道具,以及大英自然史博物館精挑細選珍貴館藏,都將原汁原味呈現在在大家眼前。

2024-07-04 11:37